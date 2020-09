Nel primo articolo della mia rubrica per il Guardian, un numero vertiginoso di anni fa, ho scritto che avrei continuato finché non avessi scoperto il segreto della felicità, e poi avrei smesso. All’epoca, quello era il mio modo di scherzare per mascherare la verità. Naturalmente, non mi aspettavo di scoprire quel segreto, ma probabilmente sapevo che c’erano domande che dovevo affrontare sull’ansia, sulla paura di impegnarsi nelle relazioni, sulla mania del controllo e su come costruire una vita che avesse un senso. Scrivere una rubrica mi avrebbe fornito la copertura perfetta per un viaggio che altrimenti sarebbe stato imbarazzante da compiere.

Speravo di aiutare anche gli altri, ovviamente, ma ero totalmente impreparato a quanto fosse piacevole il viaggio: anche se di tanto in tanto ho ricevuto richieste di aiuto per problemi personali, la mia casella di posta si è principalmente riempita di idee, storie di vita, citazioni e consigli di libri da parte di lettori spesso molto più saggi di me (alcuni di voi avrebbero avuto il diritto di addebitarmi la parcella standard di un analista). Per tutto questo, vi ringrazio.

Adesso ho deciso di mettere un punto non perché abbia trovato tutte le risposte, ma perché ho la forte sensazione che sia il momento giusto per farlo. Se non altro, spero di aver acquisito una sufficiente conoscenza di me stesso per sapere quand’è il momento di voltare pagina. Allora cosa ho imparato? Quello che segue non vuole essere un riepilogo esaustivo. Ma sono princìpi emersi più di una volta, e che ora mi sembrano i più utili per affrontare un periodo sconcertante e stressante come quello che stiamo vivendo.