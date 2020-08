Nelle relazioni internazionali, anche nei momenti migliori, le incomprensioni non mancano. Lo conferma il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres: “Quando due diplomatici si incontrano ci sono almeno sei diverse percezioni da gestire: come i due percepiscono se stessi, come si percepiscono a vicenda e come pensano di essere percepiti dagli altri”.

Dopo l’epidemia di covid-19, è chiaro che quello attuale è uno dei momenti peggiori. Di conseguenza le occasioni per incappare in un malinteso si moltiplicano. Il virus ha intrappolato gli esponenti dell’Onu in un dialogo tra sordi, mentre i paladini del multilateralismo cercano ovunque l’occasione per promuovere la democrazia liberale, trovare compromessi e chiedere la responsabilizzazione dei potenti, tranne che davanti al Consiglio di sicurezza.

Per Guterres questa situazione è estremamente frustrante. L’attuale segretario generale è stato uno dei primi leader mondiali a comprendere la gravità della pandemia, e ha pensato che i 15 paesi del Consiglio di sicurezza dell’Onu avessero l’occasione per interpretare un ruolo decisivo.

Dispute quasi teologiche

A marzo Guterres ha tentato di restituire rilevanza alle Nazioni Unite chiedendo un cessate il fuoco mondiale per concedere ai medici la possibilità di salvare vite umane. È stata una mossa sfrontata e idealistica, ma alcuni militanti in Camerun, Thailandia e Filippine hanno accettato di deporre le armi.

Il problema è che le tensioni tra la Cina e gli Stati Uniti a proposito del covid-19 hanno bloccato la risoluzione per mesi. Gli Stati Uniti si sono opposti alla presenza nel testo di qualsiasi riferimento positivo all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E così Guterres ha scoperto che a fermarsi, anziché i conflitti, sarebbe stata proprio l’Onu.

Tre mesi dopo, la risoluzione è stata finalmente concordata, con l’esclusione di qualsiasi riferimento diretto all’Oms. Nel frattempo 12 milioni di persone erano state infettate dal Sars-cov-2 e più di 500mila erano morte. A quel punto lo slancio della proposta di interruzione dei conflitti si era ormai esaurito. Per avere un termine di paragone, nel 2014 il Consiglio di sicurezza aveva approvato una risoluzione sull’ebola in un solo giorno.

Anche una dichiarazione per celebrare il 75° compleanno dell’Onu in occasione dell’assemblea generale di settembre ha prodotto un lungo contenzioso all’interno del Consiglio di sicurezza. Gli Stati Uniti, infatti, non hanno voluto che vi fosse alcun riferimento al cambiamento climatico. Nel frattempo l’occidente, britannici inclusi, sospettava che la Cina stesse tramando per inserire all’interno della risoluzione una serie di concetti “comunisti”. Questo ha portato ad altri contrasti. Alla fine è stato raggiunto un accordo, ma alla maggior parte delle persone coinvolte è sembrato di assistere a una disputa teologica comprensibile solo per un manipolo di diplomatici.

Guterres ammette che il Consiglio di sicurezza, in questo momento decisivo per il pianeta, ha manifestato una paralisi e poco più. “I rapporti tra le potenze più importanti – Stati Uniti, Cina e Russia – sono più disfunzionali che mai. Sfortunatamente, laddove esiste potere non esiste leadership, e quando esiste la leadership il potere è insufficiente. Inoltre, se osserviamo le istituzioni multilaterali, siamo costretti a constatare che non hanno strumenti per essere efficaci, e quando li hanno mostrano scarsa volontà. Non vogliono incidere”.

Le prove dell’impasse

Questo stallo ha conseguenze che vanno ben oltre la scomparsa di un concetto astratto come l’ordine basato su regole liberali. Per dirla con le parole di David Miliband, amministratore delegato della International rescue committee ed ex ministro degli esteri laburista, “stiamo vivendo nell’era dell’impunità”.

“Tutto è accettato. Il rispetto della legge è cosiderato roba da perdenti. Questa è un’epoca in cui i crimini di guerra restano impuniti e le leggi della guerra diventano un’opzione. È un’epoca in cui i militari, le milizie e i mercenari credono di poter agire impunemente. Dato che in effetti possono agire impunemente, lo fanno nel modo peggiore”.

La vicenda della Siria è una prova a sostegno della visione di Miliband. Geir Pedersen, quarto inviato speciale dell’Onu dallo scoppio della guerra civile, nel 2011, ha già messo in discussione il proprio ruolo. “Quando ho chiesto ad amici e colleghi se facevo bene ad accettare l’incarico, mi hanno dato del matto. Pensavo che dopo otto anni di guerra i tempi fossero maturi per risolvere il conflitto. Naturalmente mi aspettavo una mancanza di fiducia tra le parti coinvolte, ma non credevo di trovare una sfiducia totale anche tra le istituzioni internazionali. Mi è difficile affrontare questa realtà”.

La Russia ha usato il suo diritto di veto addirittura per sedici volte a proposito della Siria, due volte soltanto a giugno per bloccare l’arrivo di aiuti umanitari nel paese.

“Aggiorno il consiglio ogni mese e a volte mi sembra che non ci sia molto da dire”, racconta Pedersen. “C’è una grande delusione per il fatto che il processo politico, dopo nove anni e mezzo, non ha portato alcun progresso sull’economia, sui prigionieri o sulla possibilità di far rientrare i profughi con dignità. Ho fatto presente al Consiglio di sicurezza che avrei bisogno di aiuto per fare passi avanti. Con un conflitto in corso da così tanto tempo, temo che la situazione diventi parte della normalità. Non riesco ad accettarlo. Ci sono stati migliaia di morti ma non fa più notizia”.

La Libia è la seconda prova dell’impasse internazionale. Anche in questo caso la guerra civile è in corso dal 2011, un arco di tempo in cui le Nazioni Unite hanno assistito a continue violazioni del suo embargo sulla vendita di armi.

Ghassan Salamé, ex inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, presenta un’analisi impietosa di tutti gli errori commessi. “Durante la guerra fredda il Consiglio di sicurezza era bloccato dal veto incrociato. Oggi siamo bloccati dalla disintegrazione dell’idea di una sicurezza collettiva. Quest’idea, all’interno del consiglio, non esiste più. Negli anni ottanta abbiamo attraversato un periodo di liberalizzazione finanziaria, il cosiddetto neoliberismo. Oggi, invece, viviamo un periodo di liberalizzazione della forza. In questo momento chiunque abbia i mezzi per fare qualcosa – in assenza di limiti interni, per esempio un parlamento – agisce senza che nessuno si frapponga. Diciamoci la verità, tutto questo indebolisce le democrazie. Perché non lo ammettiamo pubblicamente? Il problema non è che le democrazie producono regimi deboli. Il problema è che le democrazie hanno bisogno del multilateralismo. È indispensabile che tutti i paesi abbiano limiti interni, per regolare il comportamento dei governi. Se puoi ignorare la tua costituzione, il tuo parlamento e la tua opinione pubblica, e se non esiste un elemento di controllo esterno del potere (il Consiglio di sicurezza o le grandi potenze) allora si arriva al ‘liberi tutti’. Di conseguenza scompaiono gli argini esterni all’azione delle potenze di medio rango”.

L’Europa, secondo Salamé, è ormai impotente ed è stata ridotta al ruolo di banchiere della pace che si limita a finanziare la ricostruzione una volta che i combattimenti si concludono.

Una fase cruciale

Harold Koh, consulente legale del dipartimento di stato sotto Barack Obama e docente di diritto all’università di Yale, sostiene che stiamo attraversando una fase cruciale, seconda soltanto all’ultimo conflitto mondiale. “Negli anni novanta del settecento Immanuel Kant propose un ragionamento molto semplice. Disse che non l’umanità non ha bisogno di un governo del mondo, ma di nazioni democratiche impegnate a difendere i diritti umani e lo stato di diritto attraverso la cooperazione per un fine comune”.

“Essenzialmente Kant stava prefigurando il sistema delle Nazioni Unite. L’alternativa, espressa nel romanzo 1984 di George Orwell, consiste in un sistema di influenze tra le superpotenze in cui non esistono valori, le persone mentono e le alleanze cambiano da un giorno all’altro. I leader sono autoritari sul fronte interno e stringono amicizia con i dittatori sulla scena internazionale”.

La maggior parte degli osservatori concorda sul fatto che la visione orwelliana stia prevalendo, come si evince dall’incompatibilità delle visioni di Stati Uniti e Cina a proposito dell’ordine mondiale postimperiale.