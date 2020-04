La sezione 251 era famosa tra i rivoluzionari siriani. L’unità dei servizi segreti aveva una sua prigione su Baghdad street, a Damasco. E tutti sapevano che lì dentro non c’erano interrogatori senza tortura. Il centro di detenzione è composto da diversi edifici collegati e nascosti da un alto muro. Le celle si trovano nei sotterranei e dopo lo scoppio della rivoluzione contro il presidente Bashar al Assad, nel marzo del 2011, si riempirono così tanto che i detenuti erano costretti a dormire in piedi. Chi ne è uscito vivo ha raccontato di persone picchiate fino a svenire, colpite da scariche elettriche, appese per i polsi, infilate dentro uno pneumatico e percosse ancora.

L’ufficio di Anwar Raslan si trovava al primo piano. Dal 2008 Raslan dirigeva la divisione delle investigazioni della sezione 251, responsabile della sicurezza interna del paese. Nel 2011 era stato promosso a colonnello. Riceveva gli ordini dall’alto, ma aveva abbastanza potere da decidere della vita e della morte delle persone che si trovavano sotto la sua autorità. Eyad al Gharib era un suo sottoposto. Era incaricato di individuare i manifestanti e arrestarli.

Raslan e Al Gharib, che oggi hanno 57 e 43 anni, sono comparsi in un tribunale di Coblenza, nel sudovest della Germania, il 23 aprile, per l’apertura del processo in cui sono accusati di crimini contro l’umanità, stupro, aggressione sessuale aggravata e 58 omicidi. Secondo le ricostruzioni, tra il 29 aprile 2011 e il 7 settembre 2012, Raslan ha ordinato la tortura di almeno quattromila persone, 58 delle quali sono morte. Al Gharib avrebbe fornito assistenza in trenta casi. Sei siriani torturati nei sotterranei di Baghdad street hanno ricevuto l’autorizzazione a testimoniare in tribunale, ma a causa delle restrizioni introdotte per contenere la pandemia di covid-19 in tutta Europa, è prevista la presenza solo di tre di loro.

Momento storico

È la prima volta che dei funzionari di alto grado dell’apparato repressivo di Assad sono portati davanti alla giustizia. Finora non si era mai parlato in un’aula di tribunale delle torture inflitte dal regime siriano ai suoi cittadini. Negli anni passati c’erano stati solo procedimenti contro soldati di basso grado in Svezia e in Germania o rinvii a giudizio simbolici nei confronti di figure di alto livello rimaste in Siria. “Siamo di fronte a un momento storico nella lotta per la giustizia in favore delle decine di migliaia di persone arrestate illegalmente, torturate e uccise nelle prigioni e negli altri centri di detenzione governativi in Siria”, ha dichiarato in una nota ufficiale Lynn Maalouf, direttrice delle ricerche sul Medio Oriente di Amnesty International.

Come spiega Thomas Wieder su Le Monde, il processo è reso possibile dal fatto che la Germania ha fatto ricorso al principio della “competenza universale” che autorizza uno stato a perseguire gli autori di crimini particolarmente gravi a prescindere dalla loro nazionalità o dal luogo in cui i fatti sono stati commessi. Nel 2003, riferisce il Guardian, è stata istituita un’unità speciale per i crimini di guerra presso la polizia criminale federale tedesca, inizialmente incaricata di investigare sui sospetti genocidi avvenuti nella Repubblica Democratica del Congo e durante le guerre nell’ex Jugoslavia. Man mano che migliaia di profughi siriani facevano domanda di asilo in Germania tra il 2015 e il 2017, l’unità ha ricevuto più di 2.800 informazioni sui crimini commessi dal regime di Assad durante la rivoluzione.