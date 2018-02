Cosa resta dell’amore

Questa sera sono triste e non so se è perché Nicanor Parra è morto – esattamente tre anni dopo Pedro Lemebel – o perché il padre del mio migliore amico è morto di recente e io, come sempre, non ero là per consolarlo tra le mie braccia. Non so essere là dove ci si abbraccia. Pedro Lemebel era l’esatto contrario, portava i suoi baci là dove non erano mai arrivati. Non so se sono triste perché sono giorni che non parlo con la persona che fino a poco tempo fa ancora mi amava. Mi ricordo la poesia nella quale Parra avvertiva gli amanti della letteratura che avrebbe cambiato il nome di alcune cose, che avrebbe smesso di chiamare sole il sole e che aveva deciso di chiamare le scarpe “casse da morto”.

Sentire che qualcuno ha smesso di amarti significa, come quando qualcuno muore, accorgersi che il nome delle cose è cambiato, senza che nessuno ti abbia mandato il nuovo vocabolario per decifrarle. Smetterò di chiamare il sole un sole e chiamerò bare i giorni. Tutto sembra simile a com’era prima, tutto è rimasto al suo posto, ma tutto è diverso. Dici buongiorno alle cose, ma loro non rispondono più al loro nome.

Quando ci siamo incontrati, era successo qualcosa di simile. In pochi mesi avevamo cambiato il nome di tutto: il negozio Maasai, il femore, la fiocina, l’ariete, il falco, il pulpito, il novanta, l’ipernotte, la specialità della casa e così via. Ormai quello che indicavano queste parole non esiste più.

Federazione dei desideri

L’amore comincia a essere un movimento sociale che lotta perché la sua lingua minoritaria sia riconosciuta e parlata. Quando l’amore funziona, diventa una federazione dei desideri che si costituisce in accademia reale della lingua, fissando le sue nuove voci e legittimando le nuove parole che contribuiscono al suo splendore. Quando invece l’amore finisce, diventa una lingua vietata: ogni parola del suo lessico scappa da chi l’ha creata, ogni espressione è un crimine.

Un amore finito somiglia a un vecchio laboratorio abbandonato, un luogo dove sono state fabbricate macchine meravigliose che ormai non servono più a niente. Ad Atene ho visitato una tipografia che aveva chiuso negli anni settanta e il cui proprietario non si era mai preoccupato di andare a recuperare i giornali stampati il giorno della chiusura. Era come se gli operai fossero andati a prendere un caffè, e non fossero più tornati. Su un tavolo c’era un telefono nero a disco con accanto un elenco del telefono aperto alla lettera ϕ e un giornale che annunciava l’uscita del film Meres tou 36 (I giorni del ‘36) di Theo Angelopoulos, in francese. Uno strato di polvere e di grasso ricopriva tutto, attenuando le differenze tra gli oggetti e le superfici.