Usate un fazzoletto monouso. Vietato legare le biciclette alla ringhiera. Starnutite nel gomito, non nelle mani. Si regalano oggetti usati. Non gettate niente sulla via pubblica. Fate la raccolta differenziata. Multa da 135 euro. In caso di mancato pagamento entro 45 giorni, il funzionario ministeriale emetterà una multa maggiorata. Salutatevi senza stringervi la mano. Proprietà privata. Non gettate i mozziconi di sigaretta per terra. Non gettate per strada gli oggetti ingombranti. Areate i locali regolarmente. Indossate la dotazione protettiva prevista per la vostra attività professionale. Segnalate eventuali anomalie nella vostra strada.

Stanchezza. Dolori. Depressione. E se la causa fosse una carenza di minerali o un’intossicazione da metalli pesanti? Azione antifascista Paris-Banlieue. Corsi individuali su misura a tutti i livelli, per informazioni rivolgersi allo 06458009XX. La lotta è una speranza, e la speranza permette di vivere. Stilate un bilancio. La rivolta della terra. Senza prelievo di sangue. Risultati immediati. Scaricate la nostra applicazione. Ripristinate le capacità naturali del vostro organismo. Prima assemblea popolare: accoglienza zapatista. Ritrovatevi per una settimana d’azione. Motivo di urgenza, lasciami danzare.

Lavatevi spesso le mani. 3.919 donne vittime di violenza. Padroneggiate i giusti movimenti. Dimenticate i dolori articolari e muscolari. Usare l’apposito cassonetto. Rispettate la distanza di un metro gli uni dagli altri. Siate vigili. Per favore aiutateci a ritrovare il nostro gatto. Femmina, manto completamente nero, piccola taglia, nessun collare, occhi verdi, con microchip, se la trovate contattateci a qualsiasi ora. Si chiamava Amelie. Aveva 34 anni. Non dimentichiamo e non perdoniamo. Informazioni per il pubblico. Cani al guinzaglio. Grazie per la collaborazione. Fuck you (cuore)!

Tamponi covid: accesso pazienti. Intervento comunale. Questo spazio verde chiuderà alle 21 a causa del coprifuoco. Parigi non si ferma. Vogliamo creare una nuova solidarietà nazionale alimentare per consentire a tutti l’accesso regolare all’alimentazione. Qui vi semplificate la vita. Pagamento contactless. Per favore gettate i vostri rifiuti nel cestino più vicino. Lavoro-fame-pasta-riso. Stop ai ratti. Gettare per terra i rifiuti costa caro: 68 euro! Basta violenze sulle donne. I trasgressori saranno puniti con una multa. Le operazioni di chiusura cominceranno alle 20.45. Siamo le voci di chi non ha voce. Cassa automatizzata. Domani il cielo sarà giallo.

Cari clienti, nel contesto attuale faremo tutto il possibile per servirvi nel modo migliore. Vietato consumare in piedi. È obbligatorio indossare la mascherina. Dietro questa fioriera non c’è più il nostro bar, se vuoi mangiare il miglior panino tunisino di Parigi puoi sederti. Altrimenti no e non si prendono le sedie, banda di furfanti. Chi finanzia la guardia costiera libica? Le principesse non hanno bisogno di essere salvate, l’ospedale invece sì. Buongiorno, ho perso il mio piccolo Monstre, se lo trovate per favore chiamatami allo 06437809XX. Grazie amici. Percorso verso la genitorialità, tutti i lunedì all’una e trenta. Sciopero generale!

Avete domande sul coronavirus? Scrivano pubblico. Lunedì e giovedì dalle 11 alle 13. Ragione del rifiuto del riconoscimento di minore età: troppo maturo in considerazione della traversata. République en marche. Ospedale chiuso. Occupiamo la città. Splendida giornata al giardino botanico. Raccogliere tutto dopo il picnic. Efficace e ragionevole. Tutto passa dalla lotta. Fine del mondo e fine del mese: un’unica battaglia. Contro gli alloggi inadeguati. Bagni pubblici. Chiedete la rimozione di graffiti e manifesti. Metto qualche euro sulla mia carta. Non toccate i miei figli. Smettete di romperci le palle. Diteci tutto! Cinesi di Francia, francesi di Cina. Per favore procedete verso il fondo dell’autobus.