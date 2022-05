Mi trovo in una casa in cui tutti i giorni si parla della guerra. Questa casa potrebbe chiamarsi Spagna, Europa o anche mondo. Il mondo umano. Mio nonno mi raccontava la battaglia dell’Ebro (la più grande battaglia della guerra di Spagna tra gli eserciti repubblicani e le truppe franchiste, che nel 1938 ha accelerato la fine della guerra civile e delle speranze per la Repubblica spagnola) e mi lasciava toccare le ossa delle sue gambe, colpite dai frammenti di granate. Per le mie dita di bambino erano come un libro dell’orrore in braille. Le bombe a frammentazione come quelle penetrate nelle sue gambe erano state inventate attorno al quattordicesimo secolo dalla dinastia Ming. In Cina queste bombe venivano fabbricate condensando olio, sale d’ammonio, succo di scalogno, frammenti di ferro e pezzi di porcellana attorno a un nucleo di polvere da sparo, in modo da creare una palla di ferro fuso che veniva incendiata e scagliata. Scoppiando, squarciava i corpi dei nemici. In seguito il succo di scalogno è stato eliminato dalla palla di fuoco, ma le bombe hanno continuato a spargere pezzi di porcellana ovunque. Niet voyne! (in russo, “No alla guerra!”)

In un villaggio a nord dell’Ebro, in una delle poche case rimaste in piedi dopo i bombardamenti della legione Condor del terzo reich, mia nonna mi preparava ogni pomeriggio una fetta di pane imburrato superlativa: “Spero, figlia mia, (all’epoca tutto il mondo pensava che fossi una bambina e si rivolgeva a me in questo modo), che tu non conosca mai la fame della guerra”. Mia madre, erede di quella paura e nata durante gli anni della seconda guerra mondiale, ha costruito nella nostra casa un’enorme dispensa con conserve, olio, zucchero, riso, vino, fornelli, candele e pacchi di fiammiferi. Nel caso in cui la guerra ricominciasse. Entrare nella dispensa della nostra casa significava assaporare il terrore della guerra e al contempo rassicurasi contando le riserve. Questo deposito del terrore avrebbe potuto chiamarsi Spagna o Ucraina, Moldova o Finlandia, Europa o anche mondo. Il mondo umano. Niet voyne!

Violenza di stato

Per anni mio padre, quando davanti alla televisione riceveva la notizia di qualsiasi manifestazione repressa dalla polizia, concludeva: “La guerra sta tornando”. Come se la guerra non fosse mai andata via, ma si fosse soltanto nascosta tra noi, pronta ad approfittare del minimo conflitto per ritornare. A causa delle sue preghiere invocatorie, dei suoi riti dissuasivi e dei suoi avvertimenti anticipati non ho mai veramente creduto a quello che ci insegnavano nei libri di storia a scuola, ovvero che dopo la seconda guerra mondiale vivevamo in un’Europa immune al rischio di conflitti. L’Europa poteva anche essere stata pacificata, ma la guerra era sempre tra noi. La guerra torna sempre perché non scompare mai davvero. La guerra è sempre con noi, nella nostra dispensa, nella nostra porcellana spaccata, dentro la nostra televisione, nelle nostre ossa. Portiamo la guerra dentro di noi. Niet voyne!