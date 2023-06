Non possedere nulla per avere tutto. Aspirare a ogni cosa, tranne che al possesso. Qualche giorno fa (anche se ora quel momento sembra lontanissimo) in parte per motivi di studio e in parte per mantenere una promessa talmente segreta anche a me stesso che il suo compimento non poteva che essere involontario, ho passato tre settimane insieme alla persona non binaria che amo in una piccola casa nascosta nella foresta verticale che collega Spoleto a Monteluco, percorrendo sentieri ombreggiati come tunnel scavati tra gli alberi o fiancheggiando la montagna, da dove potevamo ammirare quasi tutta la valle umbra, in un orizzonte striato da interminabili colline sbiadite dalla nebbia e costellate da case e uliveti.

Quel bosco sacro è conosciuto da secoli per le grotte in cui hanno cercato il conforto o l’illuminazione – oggi parleremmo di detox digitale e cura dal burn out – sant’Antonio da Padova, san Francesco e santa Chiara, che Francesco chiamava “frate Chiara” per superare la divisione di genere e accoglierla a tutti gli effetti nel primo ordine a cui papa Innocenzo III aveva concesso il “privilegio della povertà”, nel 1210.

Non possedere nulla per poter donare tutto. Il caso, insondabile, ha voluto che la piccola abitazione in cui abbiamo alloggiato fosse proprio quella che l’artista statunitense Sol LeWitt aveva ricostruito agli inizi degli anni ottanta del lontano ventesimo secolo, trasformandola in una grotta concettuale in cui, così come gli eremiti di altre epoche si rifugiavano dal trambusto di Roma o Gerusalemme, il pittore scacciava il chiasso di New York. Lasciare tutto per poter dipingere tutto.

Senza consumare

Scollegati per tre settimane dal flusso dell’eroina elettronica, non abbiamo consumato nient’altro che i colori mutevoli del paesaggio. Malgrado la loro intensità estetica, quelle giornate lontane dal capitalismo sono state molto diverse da quelle che trascorro oggi a Parigi, dove l’orizzonte non supera mai due incroci stradali e dove il cielo, ristretto dai gas lacrimogeni e dalla videosorveglianza, si chiude come una cripta digitale sul passante, tanto che gli risulta difficile ricordare che esiste.

Quelle giornate, inoltrandosi in una densità sensoriale che non si lascia catturare dal linguaggio psicocommerciale a cui il neoliberismo ci ha abituati, acquisivano poco a poco la qualità che hanno certi sogni, un amore impossibile o una paura inconfessabile, o ancora certi desideri che pur vivendo al chiuso del pensiero sono più reali delle esperienze che costituiscono la vita quotidiana. Non possedere nulla per avere tutto.