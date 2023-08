Un testo è una strana creatura. Segno inorganico e inerte, prende vita quando entra in relazione con chi lo legge. L’opera letteraria non è co-creata dal lettore, come sostenevano Hans Robert Jauss e Umberto Eco. È un virus imprevedibile che contamina il lettore e lo fa mutare, come suggeriva William Burroughs. Davanti a un’opera d’arte, il lettore è un “Brundlefly”, lo scienziato diventato mosca nel film di Cronenberg, e non un giocatore assiduo che aggiunge l’ultimo pezzo di un puzzle immaginato dall’autore. La lettura non è co-creazione. È mutazione.

In quest’ottica pochi testi sono mutati e hanno provocato mutazioni quanto quelli di Virginia Woolf. La sua opera, più di qualsiasi altra (a eccezione di quelle di Shakespeare o Proust) è stata oggetto di movimenti ermeneutici successivi e a volte contraddittori. Fino alla pubblicazione di Orlando, nel 1928, la sua opera era considerata come sperimentale e difficilmente accessibile, e sia il genere sia la sessualità di Virginia Woolf erano messi tra parentesi. Virginia Woolf era lettə e commentatə meno seriamente rispetto ai suoi colleghi maschi, ma nessuno attribuiva la difficoltà dei suoi testi alla sua condizione di genere o sessualità.

Questa ermeneutica patriarcale e maschilista camuffata da universalismo ha dominato la lettura di Virginia Woolf fino quasi alla sua morte. Poi, dopo gli anni settanta, una revisione femminista della storia della letteratura ha messo in primo piano il suo corpo di donna (un corpo che Virginia non è mai arrivatə a considerare come unicamente femminile), la sua cosiddetta relazione straordinaria “amorosa” (eterosessuale) con Leonard Woolf e il suo coinvolgimento nel movimento femminista con la sua amica compositrice Ethel Smyth, dimenticando però che Smyth era stata anche la sua ultima amante.

Virginia Woolf, che aveva sempre esitato a identificarsi non soltanto come femminista ma anche come donna, è diventata la quintessenza della scrittura femminile. Negli anni novanta lo sviluppo dei queer studies nei paesi anglofoni ha permesso di leggere l’opera di Woolf in una prospettiva lesbica, sottolineando l’importanza delle sue relazioni con le donne (Violet Dickinson o Smyth) e al contempo ripubblicando il suo carteggio con Vita Sackville-West, erigendolo a monumento della scrittura epistolare amorosa.