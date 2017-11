Oh, Vita! di Jovanotti, ascoltato con Jovanotti

Milano, studio di registrazione Pinaxa, primi di novembre. Fuori è un brumoso sabato autunnale. Dentro – tra il legno e il cuoio di mobili e arredamenti – Jovanotti guida un manipolo di addetti ai lavori all’ascolto di alcuni pezzi del suo nuovo album, Oh, Vita!, che esce il 1 dicembre. L’artista gongola per il “Wiki di Ricky”, e cioè per il fatto che sulla pagina Wikipedia di Rick Rubin il suo nome sia appena comparso in coda all’elenco degli artisti prodotti dal guru americano di tanti classiconi (dall’invenzione dei Beastie Boys alla reinvenzione di Johnny Cash), che ha accettato di curare anche Oh, Vita!

Rubin ha benedetto via web i ritocchi in extremis all’album. Vive in California, ma ha trascorso l’intero agosto con Jovanotti nella villa Le Rose all’Impruneta, a sud di Firenze. La proprietà dei Ferragamo era stata affittata per poi essere adattata a studio dove registrare questo album di 14 tracce, selezionate tra 20 canzoni presentate dall’artista in versione “demo”.

C’è abbastanza blablabla su questo Rubin, che per gli addetti ai lavori è un po’ come Mourinho per gli interisti o, più o meno, come Madre Teresa per i cattolici. Ergo, ci si palleggia un po’ di aneddotica spicciola. Rick è arrivato da Capri in elicottero, Jovanotti ha assoldato uno chef personale: “Aveva senso, stavamo sempre chiusi in casa, tranne quando andavamo in giro con la macchina per ascoltare i pezzi sul car stereo”, racconta.

L’album è stato mixato a Malibu, i riferimenti preferiti di Rubin sono i classici: Bob Dylan, Stevie Wonder, i Beatles del White album e di Abbey Road. Poi Pino Pischetola, padrone di casa nello studio in cui ci troviamo, nonché tecnico del suono di fiducia di Jovanotti (con un curriculum pazzesco che va da Celentano ai Depeche Mode), ha curato il missaggio definitivo di molte tracce con la benedizione del guru.

“Il disco ha due anime: una più ritmica e una melodica, di songwriting, per la quale abbiamo lavorato a sottrarre tutto il non essenziale”, premette Jovanotti. “Il risultato è un album meno pop, anomalo, strano”. Ma con qualche legittima ambizione da classico.

È ora di passarne in rassegna gli highlight, ossia i brani selezionati dall’artista in persona per questo ascolto guidato.