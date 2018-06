Marranzanu nostrum

2. Caveiras, Me perco

Due fiorentini a Rio, folgorati su nuovi sentieri del ritmo, si smarriscono nella Einstürzende favela di Rocinha, ma posseduti tipo Quimbanda da demoni di punk dub brasileiro trovano una loro strada drum’n’bossa industrial, tra taniche, bidoni, percussioni di recupero, nella vida da rua e joga a bola, tra movenze da Neymar jr. e mosse di capoeira. Così, conciati a modino ma assistiti da polso e viscere, i due scavenger di tropicalismi se ne escono con l’Ep Cidade oculta, una cosa che si tiene insieme bene, con lo sputo, l’elastico e mille colpi di batucada.

3. Andrea Benini, Marranzanu

A bordo di Drumphilia vol. 1, ipnotico album di ritmi a voluttà da un musico italiano (emigrato a Berlino, e già conosciuto come Mop Mop), ci sono altri mille colpi di marimbe e kalimbe, e maracas e qraqeb o nacchere magrebine. Accanto a drum machine e synth analogici tra l’africano e l’antillano, e aggeggi elettronici da ingegneri teutonici. In tutto questo ben di beat, ecco spuntare lo scacciapensieri o marranzanu. Tornato ultimamente a farsi sentire, sia come base ritmica sia come metallica eco dall’anima della civiltà Mediterranea.