Eterno notturno

1. Murubutu, Tenebra è la notte (feat. Dia)

“La notte è una forma d’arte”. Una grande tela su cui writer, rapper, skater, poeti e ragionieri proiettano le trame del loro pensare. Questo insegnante di Reggio Emilia dedito al doposcuola rap ne trae un concept album di racconti di buio, in cui il suo vocione tenebroso incrocia altri flow (Willie Peyote, Caparezza, Mezzosangue) e beatmaker. Quando incontra voci femminili vola un po’ più in alto. Ninnenanne, citazioni, Francis Scott Fitzgerald, pensieri post-postmeridiani e antelucani, sogni e grilli per la testa.