Kalsa house

The Vito Movement

From Palermo

“Ma chi mi sta niscennu ra vucca”? Uno slang, un suono, un mantra a minchia? Sì, sì e sì: una canzone che comincia come un racconto essenziale di vita in inglese maccheronico alla Norma e poi – “Se non balli shame on you” – finisce lost in la Kalsa a ballare, imprecare, sfogarsi. Una parabola del giovane al bivio linguistico, che nel mezzo del rito dionisiaco, sospinto da appiccicose cadenze house, ripesca il dialetto palermitano. Un racconto di dance e identità vissute in maniera forte ma anche labile, come una vita da subwoofer.

Mariposa

Licio

“Vivo e poi rivivo nel ricordo di un passato inespugnabile”. Altri tempi, altre balere: Liscio Gelli è un album quasi di ballabili sperimentali, in cui uno storico gruppo indie svia con vari stratagemmi (dall’ambarabaciccicoccò al calembour) il proprio citazionismo; qui si rimanda agli anni ottanta dei Matia Bazar genialoidi, della Grace Jones di I’ve seen that face before (Libertango), della crescita felice del Partito socialista pre-Hammamet (nel videoclip di questo pezzo, esercizio di animazione in stop motion), e magari anche delle taverne di Paolo Conte.