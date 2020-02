Giocare fragile

2.Birds on a Wire, Le jeu de la marelle Partita a campana tra Dom La Nena, poliedrica violoncellista brasiliana, e la sua compagna di giochi, la cantante francostatunitense Rosemary Standley (primo album congiunto del 2014; quello nuovo, Ramages, è in uscita), con una canzone di Nazaré Pereira, chanteuse italobrasiliana con la vocazione di nenie e filastrocche. Dall’originale ereditano parole e malinconie franco/lusitane. Un arrangiamento da cameretta seicentesca ne amplifica la tenerezza con fanciullesca emozione, come se del gioco infantile si percepisse soprattutto la precarietà.

3. Bresh, Che io mi aiuti

Cinque famiglie per palazzina a Bogliasco e crescere tra i rapper di Drilliguria, sentirsi amletici (“ho fatto tanto per non essere come gli altri ma chi prendo in giro?)”. Con il mare che ci mette la faccia, e il vento che sbuffa, Bresh cresce e issa la vela e si scrive il proprio “diariodiboh” immaginandosi il pirata più forte (“piscio sulle tue flotte”) con la sua ciurma nel pezzo che dà il titolo all’album. E dalle labbra salate escono lyrics liguri non tanto nell’accento quanto nel “mock heroic” a muso duro, nel senso del fanciullo per l’avventura della vita.