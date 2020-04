Ecco una bella novità. Bombshell. La voce dello scandalo di Jay Roach, candidato a tre premi Oscar e vincitore di quello al miglior trucco e acconciatura, arriva direttamente su Prime Video. Il film racconta lo scandalo che nel 2016 ha travolto Fox News e in particolare il suo amministratore delegato Roger Ailes, costretto alle dimissioni dopo che ventitré dipendenti del network lo avevano accusato di molestie sessuali. La ricostruzione dello scandalo è raccontata attraverso tre personaggi femminili: Megyn Kelly, la giornalista e conduttrice di punta di Fox News all’epoca dei fatti; Gretchen Carlson, altro volto celebre del network che con le sue accuse ha dato il via allo scandalo; e Kayla Pospisil, l’ultima arrivata nella newsroom, che non vede l’ora di apparire in video. A interpretarle rispettivamente Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, tutte e tre formidabili.

Negli Stati Uniti sanno fare molto bene questo genere di film e la ricostruzione di come nella redazione di Fox News, uno dei luoghi più conservatori del mondo, sia esploso un tale scandalo va oltre il racconto stesso, mostrando molto di più, dalle grandi contraddizioni che governano la vita pubblica e privata degli statunitensi a come il controllo dei mezzi di comunicazione e quindi della vita delle persone sia uno strumento di potere. Tutto il cast è pazzesco (doveroso citare anche John Lithgow). Charlize Theron, quasi irriconoscibile sotto il trucco pesante, con la sua voce colora tutto il film. Anche Nicole Kidman recita sotto un discreto mascherone e nel suo caso sono gli occhi a dare le sfumature. Alla più libera Margot Robbie è affidata la dimensione umana di una vicenda in cui di umanità se ne vede davvero poca.