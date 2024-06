Ha affrontato tutti i generi e soprattutto era capace di essere convincente in tutti i ruoli, di dare infinite sfumature ai suoi personaggi: ironico, irriverente, amorevole, cattivo (anzi cattivissimo), folle, minaccioso. Una versatilità che lo rendeva inadatto e allo stesso tempo perfetto per ogni ruolo.

Sutherland è arrivato al successo con grandi registi di quella Hollywood: Robert Aldrich, Robert Altman, Alan J. Pakula. E poi ancora John Schlesinger, John Landis, Oliver Stone. In più, Sutherland ha sempre coltivato un rapporto privilegiato con il cinema europeo lavorando con grandi registi come Federico Fellini, Bernardo Bertolucci e Claude Chabrol.

La sua presenza nel cast di un film, anche in una parte minore, è stata sempre rassicurante, e spesso ha messo d’accordo generazioni diverse. È stato un grande attore, anche se non ha mai ricevuto una nomination agli Oscar (anche se ne ha avuto uno, onorario, nel 2017).

Difficile scegliere cinque film, ma ho i miei preferiti (e purtroppo no, non c’è Casanova di Fellini).

In M*A*S*H* di Robert Altman (1970), Sutherland interpreta Hawkeye Pierce, un chirurgo richiamato dall’esercito e spedito in un ospedale da campo durante la guerra di Corea. Questa “commedia di guerra” è un capolavoro e Sutherland ha un ruolo centrale, in qualche modo tutto gira intorno a lui. Sul set lui ed Elliott Gould si misero in rotta di collisione con Altman, ma forse perché a loro mancava la visione d’insieme. Dopo il successo planetario del film (compresa la vittoria a Cannes), Gould si scusò con il regista. Sutherland no e non lavorarono più insieme.

A proposito di versatilità, all’opposto dell’irresistibile Hawkeye, c’è Attila Melanchini, il terribile fattore che sale sul carro del fascismo in Novecento di Bernardo Bertolucci (1976). Insieme alla moglie Regina, interpretata da Laura Betti, Sutherland incarna gli aspetti più violenti, sadici, perversi e vigliacchi del regime.

La scena finale di Terrore dallo spazio profondo di Philip Kaufman (1978), remake del classico di fantascienza di Don Siegel L’invasione degli ultracorpi (1956), è una delle più riconoscibili e rappresentative nella carriera di Donald Sutherland. Una volta vista, non la si dimentica più.