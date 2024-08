In Italia l’estate non è una grande stagione per il cinema. Ma ecco cinque titoli da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

Trap

Da quello che si capisce dal trailer, la nuova “trappola” di Night M. Shyamalan parla di un serial killer che accompagna la figlia a un concerto pop, dove rischia di cadere, appunto, in trappola. Il protagonista è Josh Hartnett, e nel cast compare anche la figlia di Night M., Saleka Shyamalan, che interpreta una cantante e che ha anche scritto parte della colonna sonora. Il film non è stato presentato alla stampa. Forse per evitare che qualche cronista entusiasta rovini le immancabili sorprese, anche se, di solito, è indice di un film mal riuscito. Speriamo di no.

In sala dal 7 agosto

Alien: Romulus

Settimo film della leggendaria saga fanta-horror inaugurata da Ridley Scott. Gli eventi raccontati in questo film colmano il vuoto tra Alien e Aliens. Quindi è praticamente obbligatorio per chi ha amato il capolavoro del 1979 e il sequel del 1986 di James Cameron. Prodotto da Ridley Scott, il film è scritto e diretto da Fede Álvarez. Nel cast Cailee Spaney (Priscilla).

In sala dal 14 agosto

Maxxxine

Terzo capitolo della serie slasher X, creata e diretta da Ti West e prodotta dalla A24. Si tratta del sequel del primo film, X appunto, di cui era stato realizzato poi il prequel Pearl. In questo caso l’ambientazione è la Los Angeles degli anni ottanta, dove ritroviamo il personaggio interpretato da Mia Goth, Maxine, ormai diventata un’attrice famosa. Il successo crescente della serie è testimoniato dal cast. Accanto a Goth recitano Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon.

In sala dal 21 agosto

La vita accanto

Dopo un’immersione nella cronaca nera con Yara, il film che racconta l’inchiesta sull’uccisione di Yara Gambirasio, Marco Tullio Giordana torna a ispirarsi a una fonte letteraria. Il film, tratto dal romanzo di Mariapia Veladiano, racconta la storia di una famiglia della borghesia veneta, incapace di accettare la malformazione dell’ultima nata. Nel cast Valentina Bellè, Paolo Pierobon, Sonia Bergamasco. Giordana ha scritto la sceneggiatura insieme a Marco Bellocchio e Gloria Malatesta.

In sala dal 22 agosto

L’innocenza

Presentato al festival di Cannes del 2023, non è considerato il miglior film di Hirokazu Koreeda, ma abbiamo aspettato fin troppo per vederlo. La storia di Minato, un adolescente orfano di padre e con seri problemi scolastici e sociali è raccontata da diversi punti di vista. Solo alla fine si completa il quadro.

In sala dal 22 agosto

Questo testo è tratto dalla newsletter Schermi.

Iscriviti a

Schermi Cosa vedere al cinema e in "tv". A cura di Piero Zardo. Ogni giovedì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Schermi Cosa vedere al cinema e in "tv". A cura di Piero Zardo. Ogni giovedì. Vedi tutte le newsletter