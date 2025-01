Se può far piacere che tra i film più visti durante il periodo natalizio ci siano diverse pellicole italiane, si deve anche registrare il fatto che al cinema ci si va sempre poco. Nel 2024 c’è stata una piccola flessione in negativo rispetto al 2023 (-0,4 per cento degli incassi totali, -1,3 per cento delle presenze). Quindi dati stabili, ma leggermente al ribasso.

Alla Regione Lazio è in via di approvazione una legge che di fatto consentirebbe alle sale (di Roma e del Lazio) di trasformarsi in modo sostanziale, cambiando destinazione d’uso o ospitando al loro interno altre attività commerciali, come ristoranti, bar e librerie.

È ovvio che è difficile opporsi ai grandi cambiamenti di società e costume. Perché, se nel 1970 in una città come Roma c’erano duecento cinema e oggi ce ne sono solo la metà, è evidente che qualcosa è cambiato.

Certo, una legge del genere non è pensata per favorire il cinema e ci lascia con il dubbio che quella bella sala che un domani diventerà un megastore monomarca (di cui non si sente davvero la mancanza) avrebbe potuto continuare a fare egregiamente il suo lavoro. Gli esempi a Roma non mancano. E non parliamo solo del Cinema Troisi e del Nuovo Cinema Aquila, ma anche di sale più “tradizionali” come il Barberini, a cui certo non manca il pubblico.