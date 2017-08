Per la crisi con la Corea del Nord è urgente trovare un mediatore

Chi può contribuire a fermare un ingranaggio bellico? La domanda si pone oggi in maniera urgente nel caso della Corea del Nord, ma anche più in generale in un mondo privo di istituzioni di governo internazionali, collegiali ed efficaci.

La risposta più logica alla domanda iniziale indicherebbe le Nazioni Unite, che dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale e il “mai più” dei campi di sterminio nazisti, hanno ricevuto la missione di “mantenere la pace e la sicurezza nel mondo”. Oggi, però, l’Onu non è in grado di svolgere pienamente il suo ruolo. Questo non vuol dire che non serve a niente, e perfino che occorrerebbe diminuire il suo bilancio, come sostiene Donald Trump. Per quanto possa essere discutibile il suo modo di procedere, chi può credere che la pace e la sicurezza nel mondo sarebbero garantite meglio senza le Nazioni Unite?

Oggi, per il suo ruolo di mantenimento della pace, l’Onu impiega 80mila caschi blu, undicimila poliziotti e 15mila civili in 16 operazioni di pace nel mondo, dal Libano del sud alla Repubblica Democratica del Congo, dal Mali ad Haiti. Anche in questo caso si tratta di missioni di efficacia discutibile e mandato contestabile, ma delle quali il mondo non potrebbe fare a meno tanto alla leggera.

Impotenza fatale

La diagnosi è stata fatta da tempo: l’Onu non è altro che la somma delle volontà, o dell’assenza di volontà, dei suoi stati membri, e la sua paralisi o la sua sclerosi non sono che il frutto dell’indifferenza o della decisione deliberata dei suoi principali componenti. Ne è simbolo il veto a disposizione dei cinque membri permanenti – Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti – i più importanti dei quali fanno i loro comodi perseguendo il proprio interesse invece che quello del pianeta.

Una dimostrazione clamorosa di questa impotenza fatale dell’Onu si è avuta con le clamorose dimissioni, la settimana scorsa, della magistrata svizzera Carla Del Ponte, che dal 2012 lavorava per la commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria.

Del Ponte, specializzata in crimini di guerra, ha sbattuto la porta dichiarando ai mezzi d’informazione svizzeri di essere “frustrata” e affermando che nell’attuale contesto, visto il veto della Russia per tutto quanto riguarda la Siria, non ci saranno né accuse né un tribunale speciale che giudicherà i crimini del regime di Bashar al Assad. A proposito di questa defezione il quotidiano ginevrino Le Temps ha certamente ragione ad affermare che non “cambierà niente”, ma che è la prova dell’impasse dei meccanismi internazionali in un conflitto che divide le grandi potenze.