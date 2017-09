Per capire il mondo bisogna guardarlo da un altro punto di vista

Può sembrare banale, ma lo scrittore vietnamita-americano Viet Thanh Nguyen, autore del romanzo Il simpatizzante ha raccontato poco tempo fa a L’Obs la sua frustrazione quando aveva scoperto Apocalypse now, il film che per molto tempo ha incarnato in tutto il mondo la guerra degli Stati Uniti in Vietnam. La guerra, ha osservato lo scrittore,

Ci sono voluti quarant’anni. Gli Stati Uniti scopriranno in televisione la guerra del Vietnam raccontata da chi l’ha fatta, da tutti coloro che l’hanno fatta, compresi i nemici di ieri. In The Vietnam war (La guerra del Vietnam), 18 ore di documentario trasmessi questa settimana negli Stati Uniti, gli autori Ken Burns e Lynn Novick hanno intervistato sia i veterani statunitensi sia vietnamiti dei due schieramenti.

è stata raccontata solo dal punto di vista degli americani. E non aveva nulla a che fare con quello che avevo sentito io del Vietnam. La morte peggiore è quella inflitta con la negazione della tua storia, cancellandola dai libri e dai film. Ci sono molti autori vietnamiti che hanno scritto sulla guerra del Vietnam. Penso per esempio a The sorrow of war (Il dolore della guerra) il capolavoro di Bảo Ninh, ma i suoi libri sono poco conosciuti dal grande pubblico. Mi rattrista ogni volta sentirmi dire che il mio è il primo libro sulla guerra del Vietnam vista da un vietnamita. In realtà gli Stati Uniti hanno perso militarmente la guerra in Vietnam ma l’hanno vinta culturalmente, inserendo, grazie a Hollywood, la loro versione della storia.

Ho scoperto The sorrow of war per caso, in una via di Hồ Chí Minh, l’ex Saigon, quando me l’aveva offerto un bambino in un’edizione pirata, fotocopiato male, in inglese. L’avevo comprato per un prezzo ridicolo senza sapere il trauma che quella lettura avrebbe rappresentato per me: un soldato nordvietnamita diventato scrittore raccontava questa guerra con dei sentimenti, delle emozioni, un’umanità, una lingua con cui non ci eravamo mai confrontati, al di là delle scelte di campo.

Per quanto possiamo essere stati vicini ai combattenti vietnamiti nel corso di questa guerra che ha segnato una generazione di occidentali (i comitati Vietnam erano nati nei licei francesi qualche mese prima del maggio 1968), in realtà il nostro immaginario su questo conflitto è stato plasmato, come dice Nguyen, da Apocalypse now di Francis Ford Coppola o da Il cacciatore di Michael Cimino, e non dai romanzi vietnamiti come quello di Bảo Ninh o dai film dell‘“altra parte” che non potevano reggere il confronto con Hollywood.

Nella testa dell’altro

Sul New York Times all’inizio di settembre Bảo Ninh ha pubblicato un lungo articolo nel quale racconta la sua prima visita negli Stati Uniti nel 1998, per una conferenza letteraria, e la strana sensazione di “irrealtà” provata nell’essere circondato da americani quando si è stato un combattente nordvietnamita. I primi statunitensi che aveva “incrociato” erano stati i piloti invisibili dei jet che bombardavano il suo villaggio durante la sua infanzia, prima di partire anche lui in guerra contro uomini che non conosceva.

Questo esercizio di spostarsi per un momento “nella testa dell’altro” è indispensabile e salutare. Non necessariamente per aderire al suo modo di pensare, alle sue idee o ai suoi ragionamenti, ma per capirli e per andare al di là del discorso dominante che, soprattutto in tempo di guerra, cancella tutte le differenze.

È anche un’esigenza intellettuale ora che il mondo così come lo abbiamo conosciuto sta cambiando, e sta prendendo una direzione che non riusciamo sempre bene a capire.