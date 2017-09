Lezioni dai referendum in Kurdistan e in Catalogna

Sapete quanti nuovi stati sono stati creati nel mondo negli ultimi trent’anni? Almeno trenta, per lo più nati dalla scomparsa di grandi insiemi come l’Unione Sovietica e la Repubblica federale jugoslava, ma anche da “divorzi” come nel caso della Cecoslovacchia o del Sudan.

Le Nazioni Unite, che contavano 51 paesi alla loro creazione nel 1948, poi 159 nel 1988 dopo la decolonizzazione e alla vigilia della caduta del muro di Berlino e della fine della guerra fredda, hanno oggi 193 paesi membri; l’ultimo a essere stato ammesso è il Sud Sudan, entrato nel 2011 e purtroppo segnato fin dall’inizio dalla guerra e dalle sofferenze della sua popolazione.

La questione si pone di nuovo oggi con le spinte indipendentiste in regioni molto contrastate: il Kurdistan iracheno ha votato il 25 settembre per la sua indipendenza provocando forti tensioni con l’Iraq e con i suoi vicini; la Catalogna dovrebbe votare a sua volta il 1 ottobre e anche in questo caso i rapporti con Madrid sono molto tesi; la Scozia potrebbe sfruttare la Brexit per cercare una nuova possibilità di indipendenza; il Québec non ha ancora detto l’ultima parola al Canada; a Hong Kong c’è per la prima volta un movimento indipendentista mentre il Tibet e lo Xinjiang sarebbero ben contenti se Pechino li lasciasse fare. E la lista non è certo completa.

Pochi divorzi di velluto

Ognuno è un caso a sé ovviamente; è il frutto di una storia politica, di guerre e di conquiste, di errori e talvolta di crimini. Ma tutti sono caratterizzati da un’aspirazione profonda all’autodeterminazione, da un sentimento nazionale che dal diciannovesimo secolo in poi non si è attenuato e spinge delle comunità a rivendicare il diritto di ritrovarsi tra di loro, a mettere fine a dei matrimoni non sempre felici e voluti.

Queste aspirazioni possono sembra legittime nei confronti della storia, ma ogni volta provocano una levata di scudi, minacce di guerra, reazioni e punizioni. Rari sono i “divorzi di velluto” come quello tra i cechi e gli slovacchi nel 1992, che convivono ormai in modo pacifico nell’Unione europea.

Il caso del Kurdistan è ovviamente esemplare. L’aspirazione all’indipendenza dei curdi è nota e li contraddistingue da sempre, soprattutto da quando il trattato di Sèvres del 1920, alla fine della prima guerra mondiale, promise uno stato alla minoranza curda, da far nascere sulle macerie dell’impero ottomano.

E anche in quell’occasione avevano rischiato di essere dimenticati. In un’opera collettiva sulla “questione curda” (edizioni Complexe) il ricercatore Stéphane Yerasimos racconta che la mattina del 30 gennaio 1919 alla conferenza di Parigi successiva alla sconfitta della Germania e dei suoi alleati, il britannico Lloyd George aveva presentato una risoluzione che prometteva la separazione ai popoli “assoggettati” e “maltrattati” dall’impero ottomano. Il pomeriggio aveva ripreso la parola per scusarsi di aver “dimenticato” un popolo nella lista approvata la mattina, i curdi. “Così”, scrive Yerasimos, “è nello spazio di un pranzo che il Kurdistan ha fatto il suo ingresso nella storia diplomatica”.

Un secolo di lotta

Conosciamo il seguito: la promessa non fu mai mantenuta e i curdi, oggi circa 40 milioni, sono dispersi in quattro paesi – Iraq, Iran, Siria e Turchia – che hanno in comune solo la volontà di rifiutare la nascita di uno stato indipendente curdo alla loro frontiera.