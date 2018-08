La Romania alle prese con la rabbia degli emigrati

Una crisi migratoria può nasconderne un’altra. In Romania, uno dei paesi più poveri dell’Unione europea, la vera crisi non è rappresentata dall’arrivo di un’ipotetica ondata di migranti extraeuropei, ma dalla partenza, quella sì reale, di circa il 15-20 per cento della popolazione.

Non c’è stata alcuna guerra, alcun esodo, ma solo l’apertura delle frontiere dopo la caduta del regime comunista nel 1989, e soprattutto dopo l’adesione all’Ue, nel 2007. In una ventina d’anni, fra i tre e i quattro milioni di romeni, su una popolazione totale di oltre 22 milioni d’abitanti, si sono trasferiti a vivere e lavorare nel resto d’Europa, soprattutto in Italia, in Spagna oppure nel Regno Unito, dove costituiscono la seconda comunità straniera dopo quella polacca, e prima di quella irlandese.

È difficile rendersi conto dell’impatto dell’emigrazione quando si visita la Romania d’estate: molti romeni tornano per le vacanze, per visitare la famiglia o per presentare ai nonni rimasti in patria i figli cresciuti in altre culture e in altri ambienti. A Huși, una cittadina della Moldavia romena, dove la maggior parte delle fabbriche del periodo comunista ha chiuso i battenti, s’incontrano nelle strade tanti giovani in compagnia di tanti bambini. Ma d’inverno la città appartiene agli anziani, al punto che la dirigente di un’azienda tessile di piccolo-medie dimensioni mi ha detto che prevede di chiudere la sua attività a fine anno per mancanza di manodopera locale.

L’emigrazione è diventata una dipendenza, o un rito di passaggio all’età adulta, e ormai sono pochi i giovani, nella regione, che crescono immaginando il loro futuro da queste parti. I salari locali – circa trecento-quattrocento euro al mese – sono poco allettanti rispetto a quanto un lavoratore (anche poco qualificato) può guadagnare in Europa occidentale, dove può permettersi una vita migliore e perfino d’inviare denaro alla propria famiglia.

L’equazione è, con proporzioni variabili, la stessa in buona parte dell’Europa centrale e orientale, in particolare in Polonia o in Bulgaria.

L’appello di agosto

“La rivoluzione democratica del 1989 si è trasformata in una controrivoluzione demografica”, scrive il politologo bulgaro Ivan Krastev nel suo libro After Europe, del 2017. “Il Fondo monetario ha fatto i suoi calcoli: se questa emorragia proseguirà con le attuali proporzioni, l’Europa centrale, l’Europa dell’est e l’Europa del sud perderanno circa il 9 per cento del loro prodotto interno lordo previsto nel periodo 2015- 2030”.

Come invertire la tendenza? I fatti del mese di agosto a Bucarest danno un’idea delle difficoltà. Sfruttando la presenza nel paese di molti romeni della diaspora, sui social network è stato lanciato un appello a manifestare contro la corruzione che affligge la Romania, puntando il dito contro il partito al potere e una gestione pubblica disastrosa che si manifesta nel pessimo stato delle strade e delle infrastrutture, negli attacchi all’indipendenza della magistratura e in un clima politico avvelenato.

Il 10 agosto la grande piazza davanti alla sede del governo si è riempita di persone, almeno centomila, in buona parte della diaspora, in alcuni casi sventolando la bandiera del paese che le ha accolte: Belgio, Spagna e perfino Canada. Gli slogan denunciavano “i ladri” al potere, o attaccavano il Partito socialdemocratico (Psd) al governo, considerato da molti come il rifugio della vecchia nomenklatura dell’era di Ceaușescu, metodi compresi.