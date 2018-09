La Cina ripete gli errori del passato contro gli uiguri

Campi di rieducazione

Secondo il rapporto, che conferma notizie arrivate in precedenza, circa un milione di uiguri è attualmente rinchiuso in campi di rieducazione e sottoposto a un pesante indottrinamento. Human rights watch sostiene che alcune persone subiscano l’equivalente di torture. Alcune testimonianze riferiscono anche che i musulmani sono costretti a mangiare maiale per dimostrare di non essere estremisti islamici.

Alcune persone hanno passato solo pochi giorni nei campi di rieducazione, altre ci sono rimaste per mesi e altre ancora per più di un anno, il tutto dopo che un dirigente del Partito comunista dello Xinjiang ha promosso una dura campagna di “recupero”. In alcune famiglie, si legge nel rapporto, tutti gli uomini sono stati trasferiti nei campi di rieducazione. Questo confermerebbe alcuni resoconti secondo cui in interi quartieri o villaggi non si vedono più uomini.

Gli uiguri hanno una cultura, una lingua e una religione diverse dalla maggioranza dei cinesi, e mal sopportano il costante arrivo di persone provenienti da altre province, una politica che li ha messi in minoranza anche nello Xinjiang. Alcuni hanno ceduto alla tentazione della violenza contro quella che considerano una forma di colonizzazione. Qualcuno ha perfino scelto di entrare in organizzazioni terroriste come Al Qaeda o il gruppo Stato Islamico, trasferendosi in Siria o in Afganistan.