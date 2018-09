Si combatte per Idlib ma nessuno pensa ai siriani 

Da una decina di giorni l’aviazione russa si è attivata per preparare il terreno all’offensiva a Idlib, l’ultima grande regione che sfugge al controllo del regime siriano. La Russia mantiene da tempo una presenza militare in Siria, soprattuto nella base navale di Tartus, risalente all’epoca sovietica.

Dicono che la guerra in Siria sia arrivata al capolinea, ma la realtà è che si tratta di un conflitto sempre più internazionalizzato e complesso. La lista dei paesi coinvolti è impressionante e rende la Siria il banco di prova per diversi rapporti di forza globali.

Anche l’Iran partecipa in modo decisivo alla riconquista dei territori persi da Damasco, con i suoi Guardiani della rivoluzione e attraverso l’intermediazione di Hezbollah, organizzazione libanese intervenuta fin dall’inizio per aiutare l’esercito siriano in difficoltà.

La Turchia è l’altro grande attore regionale che mantiene un contingente permanente in Siria, nella zona ribelle di Idlib e più a nord, nella regione di Afrin che ha strappato ai curdi all’inizio dell’anno.

Anche gli occidentali sono ancora presenti in Siria, seppur meno vistosi e numerosi, soprattutto dopo la caduta di Raqqa, ex capitale dello Stato Islamico. Gli Stati Uniti e la Francia mantengono in Siria alcune divisioni delle loro forze speciali, per contrastare gli ultimi jihadisti dell’Isis nei pressi della frontiera irachena ma anche per proteggere i loro alleati curdi, minacciati dalla Turchia a nord.

Ognuno difende i suoi personali interessi. Israele vuole impedire all’Iran di costruire basi in Siria, la Turchia è ossessionata dai curdi e la Russia ha individuato nella Siria il trampolino ideale per ritrovare il suo status di grande potenza. La Francia, orfana di una strategia siriana, spera di rientrare un giorno nel grande gioco regionale. Infine gli Stati Uniti cercano un equilibrio tra le posizioni contrastanti di Trump, che vuole andare via dalla Siria, e del Pentagono, che vuole restare.