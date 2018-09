Le dieci condizioni necessarie per ricostruire la Siria

Anche se la guerra in Siria non è ancora finita, si è già aperto il dibattito sulla ricostruzione di un paese devastato da più di sette anni di guerra. Il costo di questo immenso cantiere è stimato – al ribasso – in circa 300 miliardi di euro, somma di cui non dispongono né il governo di Damasco né i suoi alleati militari, Russia e Iran.

Chi deve pagare? E a quali condizioni politiche? Queste domande, che non hanno una risposta semplice, condizionano il ritorno dei circa sei milioni di profughi siriani all’estero.

È in questo contesto che, nella giornata di martedì 25 settembre, è arrivato l’appello di una lunga lista di giuristi internazionali, che hanno voluto ricordare gli obblighi legali su cui dovrà basarsi il processo di ricostruzione. L’appello è rivolto al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, nel momento in cui si apre l’assemblea generale dell’Onu.

I giuristi pretendono prima di tutto il rispetto di alcuni princìpi di diritto, affinché il dopoguerra non diventi la prosecuzione della violenza sotto altre forme.