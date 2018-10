Al vertice della Francofonia, Macron scommette sul Ruanda

La battaglia di Erevan non avrà luogo. Il vertice dell’Organizzazione internazionale della Francofonia (Oif) si annunciava bollente, con due candidati a rivaleggiare per il ruolo di segretario generale e uno scontro de facto tra Francia e Canada. E invece all’ultimo momento la diplomazia ha trionfato: il Canada e la sua provincia del Québec hanno preferito evitare divisioni e hanno offerto la vittoria a Emmanuel Macron.

Si tratta però di una vittoria piena di ambiguità. In primavera il presidente francese ha preso l’intero mondo francofono di sorpresa decidendo di appoggiare la candidatura della ministra degli esteri del Ruanda, Louise Mushikiwabo, alla guida della Francofonia e degli 84 stati che ne fanno parte.

Michaëlle Jean, titolare canadese dell’incarico, era stata in effetti aspramente criticata, ma l’imposizione dei francesi non era stata gradita. Fino a martedì scorso, il Canada e il Québec hanno continuato a sostenere la loro candidata per un secondo mandato.

Appoggiata da Parigi e da gran parte dell’Africa, Louise Mushikiwabo ha dunque la vittoria in tasca. Ma in privato molti si interrogano sulla scelta della ministra ruandese.