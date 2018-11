Il caso Khashoggi apre una speranza di pace in Yemen

Le forze della coalizione guidata da Riyadh hanno interrotto la loro offensiva contro il porto di Hodeida, in mano ai ribelli houthi. La tregua sul principale fronte di combattimento non significa che la guerra nello Yemen sia finita, ma regala un po’ d’ossigeno ai tentativi di mediazione e soprattutto garantisce che gli aiuti umanitari continuino ad arrivare a destinazione.

C’è voluto l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi per cambiare la situazione della guerra che sta devastando lo Yemen. Ormai sulla difensiva, la monarchia saudita deve dare segnali di buona volontà, mentre si moltiplicano gli appelli per chiedere la fine di questo conflitto.

Dopo l’omicidio di Jamal Khashoggi, la diplomazia americana si trova in una situazione d’imbarazzo e sta cercando di limitare i danni. Le circostanze abominevoli della morte del giornalista hanno fatto luce sulla personalità del principe ereditario saudita Mohamed bin Salman, in passato “spacciato” come grande modernizzatore. È stato proprio lui ad aver scatenato la guerra contro lo Yemen tre anni fa e, nonostante le smentite ufficiali, tutti gli indizi sulla morte di Khashoggi puntano contro di lui.

Donald Trump ha scommesso molto sull’Arabia Saudita, soprattutto nella sua strategia di opposizione all’Iran, un fronte che resta prioritario. Per Trump bisogna dunque salvare il soldato “Mbs”, come chiamano nella regione Mohamed bin Salman.

Gli alleati occidentali dell’Arabia Saudita devono dimostrare di non essere disposti a “coprire” le peggiori nefandezze di questo regime. È nello Yemen, dove è in corso una guerra inutile per loro stessa ammissione, che gli occidentali possono far sentire il loro peso senza pagare dazio. Miracolosamente, oggi tutti hanno interesse a favorire una pacificazione nel paese invece di lasciar crescere un dibattito sulla vendita di armi all’Arabia Saudita o essere chiamati in causa nel disastro umanitario che si aggrava davanti ai nostri occhi.