Lezione di marketing per Dolce&Gabbana

Un giorno racconteranno questa storia nelle scuole di marketing per far capire cosa non bisogna fare. È un caso che fa scuola di suicidio commerciale da parte di uno dei grandi marchi del lusso mondiale, Dolce&Gabbana, in un paese, la Cina, che rappresenta un terzo delle spese di lusso al mondo. Mercoledì gli stilisti italiani avrebbero dovuto tenere una sfilata di moda a Shanghai, alla presenza delle più grandi stelle dello spettacolo cinese. La casa di moda aveva fatto precede l’evento, intitolato “Dolce&Gabbana ama la Cina”, da una serie di brevi video pubblicati sui social network che avrebbero voluto essere sofisticati e divertenti. Ma è lì che tutto è andato storto, perché difficilmente l’umorismo supera le frontiere. I video mostravano una donna cinese molto elegante davanti a un piatto italiano come la pizza o un cannolo, nel tentativo di mangiarli con le bacchette. Una voce di uomo le spiega come utilizzarle per prendere la pasta o la pizza.

La cosa non è stata apprezzata. I commenti scandalizzati hanno invaso i potenti social network cinesi, definendo nel migliore dei casi i video come orientalisti e paternalisti, nel peggiore offensivi e razzisti. La valanga di critiche ha spinto le personalità cinesi ad annullare la loro partecipazione alla sfilata, che è stata cancellata all’ultimo minuto. Ma non è tutto: Stefano Gabbana, uno dei fondatori del marchio, si è lasciato andare in una conversazione (teoricamente privata) su Instagram a una serie di commenti negativi sulla Cina e i cinesi, corredati con una fila di emoticon di escrementi. In questo modo la casa di moda italiana ha messo in atto, nel giro di 24 ore, la più grande anti-campagna pubblicitaria della storia, in un paese con 1,4 miliardi di abitanti. Gabbana ha sostenuto che il suo profilo è stato hackerato, ma il danno ormai è fatto ed è di proporzioni enormi. Ieri sono stati pubblicati 120 milioni di messaggi ostili nei confronti di Dolce&Gabbana, un record assoluto.

