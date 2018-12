Anniversario triste per i diritti umani

Leggendolo viene subito in mente il sentimento di disuguaglianza al centro del movimento dei gilet gialli in Francia. La dichiarazione ha compiuto settant’anni e resta il simbolo di un ideale verso cui tendere ma che è più complicato del previsto da realizzare. Affisso nelle scuole, nei commissariati e nei tribunali, il testo del 1948 non è ancora considerato come il nucleo dei valori comuni dell’umanità. Ancora oggi nel migliore dei casi è ignorato o aggirato, e nel peggiore è attaccato in nome della negazione dell’universalità.

La magnifica dichiarazione del 1948 resta un ideale e un obiettivo da raggiungere per i paesi che vi aderiscono, oltre che una speranza per i popoli che sono ancora privati dei diritti universali. Come tutti gli ideali, anche quello della dichiarazione universale viene spesso calpestato, perfino nella Francia che si proclama “patria dei diritti umani” ma la cui realtà smentisce ripetutamente gli impegni presi.

Molti obiettivi fissati dalla dichiarazione hanno fatto registrare grandi progressi al livello mondiale, come la lotta alla povertà, ma altri hanno vissuto addirittura una regressione su tutti i continenti, Europa compresa.

Questo settantesimo anniversario sarebbe potuto essere un’occasione per rinnovare gli impegni presi per la difesa dei diritti umani. E invece, secondo Amnesty international, “oggi la dichiarazione universale del 1948 non sarebbe approvata”. Viviamo in un’epoca triste.

