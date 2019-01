L’ora della verità a 73 giorni dalla Brexit

Nel paese dei bookmaker non sono in molti a scommettere sul successo della premier britannica il 15 gennaio in parlamento. Al massimo a Theresa May viene concesso il 20 per cento di probabilità di spuntarla in un test sull’accordo raggiunto con Michel Barnier, il negoziatore dell’Unione europea.

In ogni caso è ancora possibile che l’ultimo coniglio tirato fuori dal cappello di May riesca a far cambiare idea a una parte dei critici conservatori: la premier ha infatti dichiarato che l’alternativa a quest’accordo sarà l’assenza di una Brexit, cosa che rappresenterebbe un tradimento del voto popolare del 2016.

Il problema del parlamento britannico, in questo preciso momento storico, è che non esiste una maggioranza a sostegno di un’idea: né per la permanenza nell’Unione né per una separazione con le diverse formule disponibili. Non esiste una maggioranza nemmeno per il “no deal”, ovvero la separazione senza accordo, un esito che potrebbe comunque realizzarsi e che avrebbe conseguenze nefaste sul tenore di vita dei britannici.

I vantaggi di un rinvio

Restano appena 73 giorni prima del 29 marzo, la data in cui il Regno Unito non apparterrà più, teoricamente, all’Unione europea. A questo punto esiste la possibilità concreta che la scadenza venga rinviata. È tecnicamente possibile. Londra potrebbe chiedere una proroga almeno fino a luglio.

Il rinvio potrebbe favorire diversi sviluppi: uno è sicuramente la rinegoziazione dell’accordo con i ventisette, nella speranza (da parte di Londra) che si mostrino più concilianti dopo aver registrato l’ostilità del parlamento britannico. Al momento questa non è la tendenza del resto d’Europa, ma si può sempre credere ai miracoli.