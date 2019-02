La crisi tra Roma e Parigi nasce dalla rivalità tra cinquestelle e Lega

Fin dai primi momenti di tensione, tanti si sono domandati cosa ci sia di diverso tra il sostegno accordato dalla coalizione italiana ai gilet gialli e le incursioni che avvengono a ogni tornata elettorale tra leader politici di paesi diversi. Non è forse l’obiettivo dell’Europa e del parlamento europeo quello di far emergere uno spazio politico transazionale che in altre circostanze è quasi impossibile?

Ma esiste una differenza evidente tra la partecipazione a un esercizio democratico trasparente e il sostegno a un movimento sociale al cui interno c’è chi contesta apertamente le istituzioni democratiche.

Un’alleanza tra una lista elettorale francese e i cinquestelle non sarebbe diversa tra l’alleanza che già esiste tra il Rassemblement national di Marine Le Pen e l’altro partito della coalizione italiana, la Lega di Matteo Salvini. Ma questo non giustifica né l’arrivo in Francia non annunciato né le dichiarazioni di Di Maio, che ha soffiato sul fuoco del conflitto sociale francese. In questo caso siamo al di fuori delle pratiche accettabili tra democrazie europee alleate.

Messaggio ricevuto

Il governo francese ha voluto alzare la voce nella speranza di fermare l’aumento della tensione. La reazione del 7 febbraio dell’altro vicepremier italiano, Matteo Salvini, che è sembrato voler attenuare la polemica, lascia pensare che il messaggio sia arrivato in Italia.

Ma è comunque probabile che la tensione durerà almeno fino allo scrutinio europeo, perché la sua prima causa è la rivalità tra la Lega e il Movimento 5 stelle in Italia, una concorrenza tra alleati che comporta un rilancio della componente “antisistema” e dunque il sostegno al movimento “antisistema” per eccellenza, i gilet gialli.

Il merito di questa minicrisi è quello di mostrare fino a che punto la spinta populista e di estrema destra in Europa abbia sfidato il gioco politico classico. A rischio, forse, di trascinare paesi vicini e amici nelle acque tempestose del nazionalismo.

(Traduzione di Andrea Sparacino)