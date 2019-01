Luigi Di Maio cerca un’alleanza con i gilet gialli

A memoria di osservatore dell’Europa, è un fatto senza precedenti: esponenti di un governo dell’Unione europea incoraggiano una rivolta in corso in un altro paese dell’Ue. Non si era mai visto! È uno sviluppo rischia di compromettere ulteriormente i rapporti tra la Francia e l’Italia, già segnati dalla crisi più grave da oltre mezzo secolo.

In passato ci sono state critiche pubbliche e parole molto dure tra i leader politici e in particolare tra Matteo Salvini ed Emmanuel Macron, ma finora si era restati all’interno di uno schema politico relativamente classico.

Il 7 gennaio, però, è stata varcata la soglia con le esternazioni dei due vicepremier italiani, il capo della Lega (estrema destra) Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader del partito populista Movimento 5 stelle, partner della Lega nella coalizione di governo nata a giugno.

Aiuto concreto

Matteo Salvini, alleato di Marine Le Pen al livello europeo, ha manifestato un prudente sostegno ai gilet gialli, pur condannando la violenza, mentre il leader del Movimento 5 stelle non si è fatto nemmeno questo scrupolo. Di Maio ha scritto una lettera aperta ai rivoltosi francesi invitandoli a “non mollare” e offrendo l’aiuto concreto del movimento, in particolare della sua piattaforma digitale per la democrazia diretta.

La situazione è chiaramente fuori da ogni canone diplomatico. È quantomeno stupefacente vedere i leader di un paese dell’Unione sostenere un movimento di un paese vicino che, almeno in parte, vorrebbe rovesciarne il governo.

Per capirci qualcosa, bisogna prima di tutto analizzare il contesto della politica interna italiana, dove la Lega e i cinquestelle sono alleati ma anche “avversari”. In Italia si dice spesso che le due forze di governo rappresentano al contempo il potere e l’opposizione. La coalizione, probabilmente, durerà solo fino a quando uno dei due si sentirà abbastanza forte da romperla. In questo senso la corsa al rilancio tra i due partner nel sostenere i ribelli francesi fa parte di un atteggiamento volta a dimostrare che Lega e cinquestelle non hanno perso la loro fibra “antisistema”.