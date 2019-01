Lega e cinquestelle sostengono i gilet gialli in vista del voto europeo

Dopo tutto, perché no? Entrambi vice primo ministro ed esponenti di spicco della coalizione di governo italiana, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader della Lega e del Movimento 5 stelle, hanno mandato messaggi scioccanti il 7 gennaio, gareggiando in incoraggiamenti e applausi nei confronti dei gilet gialli.

Per Salvini si tratta di “cittadini onesti che protestano contro un presidente che governa contro il suo popolo”. “Non mollate!”, gli ha invece scritto Di Maio, il quale sarebbe “felice” di potergli spiegare il funzionamento della piattaforma digitale dei cinquestelle, “un sistema pensato”, così gli ha detto, “per un movimento orizzontale e spontaneo come il vostro”.

Simili dichiarazioni sono scioccanti perché, anche all’epoca in cui l’Unione Sovietica si diceva ancora all’avanguardia della rivoluzione mondiale, non era il governo sovietico bensì il Partito comunista o il suo comitato centrale a incoraggiare i movimenti rivendicativi o insurrezionalisti in altri paesi.

Profonda somiglianza

Nessun governo ama le ingerenze di altri governi nei suoi affari interni. È per questo che, normalmente, non sono mai esplicite e le convenzioni diplomatiche le proibiscono. Ma, dopo tutto, mancano quattro mesi alle elezioni che porteranno i deputati europei dei 27 paesi dell’Unione europea a sedersi sui banchi parlamentari comuni all’interno di gruppi politici transnazionali: perché dovrebbe essere scioccante il fatto che forze politiche di uno stato ne sostengano altre, in uno o più degli altri paesi dell’Unione?

Non si possono avere un parlamento comune e dei partiti paneuropei e rifiutare contemporaneamente di ammettere che i paesi dell’Unione non sono più estranei l’uno all’altro, bensì componenti di uno stesso organo di natura federale. La questione dell’ingerenza non si pone più negli stessi termini e, in ogni caso, le dichiarazioni del 7 gennaio sanciscono la profonda somiglianza delle evoluzioni politiche in Italia e in Francia, due dei sei paesi firmatari del Trattato di Roma.

Lo scenario politico italiano è stato per lungo tempo dominato da comunisti e democristiani. Al di fuori di questi due partiti, nessuno contava davvero. Ma i comunisti sono divenuti “eurocomunisti”, “democratici di sinistra” e poi semplicemente “democratici” e sembrano oggi in via d’estinzione. Per i democristiani, la cosa è già avvenuta. Ritroviamo alcuni brandelli di questa defunta potenza nel Partito democratico e in Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, ma in Italia, la sinistra e la destra di un tempo sono ormai delle reliquie del passato.