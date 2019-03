La teoria razzista dietro la strage in Nuova Zelanda

Si è parlato molto del manifesto di 73 pagine diffuso da Brenton Tarrant, il suprematista bianco australiano di 28 anni che il 15 marzo ha attaccato due moschee a Christchurch uccidendo cinquanta persone.

Come Anders Breivik, l’assassino dei giovani socialdemocratici in Norvegia nel 2011, anche Tarrant ha fornito la chiave interpretativa della sua radicalizzazione con un testo apertamente razzista e carico di odio verso i musulmani, in cui ritroviamo un riferimento tristemente familiare in Francia grazie a una tesi sviluppata da uno scrittore francese. Parlo di Renaud Camus e della sua teoria sulla “grande sostituzione”.

Naturalmente Renaud Camus ha escluso la possibilità che la sua tesi possa aver ispirato questo gesto criminale, ma in un’intervista rilasciata al Washington Post ha pensato bene di insistere e invitare alla “rivolta” contro quella che definisce “colonizzazione dell’Europa”. Fino a domenica, nei suoi tweet, Camus ha continuato a non mostrare alcun ritegno nonostante la strage di Christchurch.

Il fatto che demografi come Hervé Le Bras, ricercatore dell’Istituto nazionale di studi demografici, abbiano definito la grande sostituzione un “mito razziale” e un “fantasma” non interessa agli adepti di Camus. Anche perché siamo evidentemente nel campo dell’ideologia.

“Dietro ogni massacro c’è un’idea”, diceva qualche anno fa il regista cambogiano Rithy Panh dopo aver studiato il genocidio commesso dai Khmer rossi. “Come in ogni progetto ideologico, bisogna manipolare il linguaggio, perché le parole sono il sostegno dei gesti”.