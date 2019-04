In Sudan una rivolta pacifica chiede la fine del regime di Al Bashir

Come far cadere un dittatore aggrappato al potere con la forza? I sudanesi, come altri popoli prima di loro, si pongono questa domanda da quattro mesi, durante i quali hanno manifestato quotidianamente in centinaia di migliaia. Ora la loro rivolta pacifica è arrivata a una svolta.

Il detonatore è stato il prezzo del pane, triplicato nel mese di dicembre. Da allora la protesta si è rapidamente trasformata in una richiesta di sostituire il presidente Omar al Bashir, che governa il paese da più di trent’anni ed è accusato di crimini di guerra e genocidio dalla Corte penale internazionale.

Pane e libertà: questo chiedono i manifestanti in tutto il paese, in maggioranza donne, in un movimento coordinato dall’Associazione dei professionisti del Sudan. È una rivolta pacifica che va oltre le differenze sociali, politiche e regionali su cui fa affidamento il potere da decenni. Non è un fatto banale in un paese governato da un dittatore che da tempo l’ha trasformato in un feudo islamista.