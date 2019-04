Il parlamento di Strasburgo protegge chi svela i segreti dei potenti

Durante l’ultima sessione prima delle elezioni di maggio, il parlamento europeo ha preso una decisione attesa da tempo da tutti quelli che vorrebbero più trasparenza nella vita delle nostre democrazie. L’argomento è la protezione dei whistleblower (talpe, informatori), persone che si assumono grandi rischi per denunciare uno scandalo o un pericolo all’interno delle aziende e delle istituzioni per cui lavorano.

Gli informatori sono diventati un elemento importante nelle nostre società. Basta pensare alla dottoressa Irène Frachon, la pneumologia francese che ha avuto un ruolo di primo piano nella denuncia dello scandalo Mediator, un farmaco che ha provocato numerosi decessi; o ad Antoine Deltour, ex dipendente di una grande società di revisione, all’origine della vicenda LuxLeaks, che ha rivelato le elusioni fiscali su vasta scala delle multinazionali in Lussemburgo. Deltour è stato trascinato davanti ai tribunali del Lussemburgo e accusato di furto e riciclaggio per aver consegnato alla stampa alcuni documenti compromettenti. Alla fine del procedimento è stato riconosciuto a Deltour lo status di informatore, dopo una lunga battaglia che di sicuro ha scoraggiato chiunque volesse seguire il suo esempio.

Sono proprio lo scandalo LuxLeaks e la sorte di Deltour ad avere innescato l’azione del parlamento europeo.

Quando la nuova direttiva entrerà in vigore nei 27 o 28 paesi dell’Unione (ci vorrà ancora un po’ di tempo) i whistleblower non potranno essere condannati o sanzionati per aver denunciato le attività illegali o pericolose di un ente pubblico o privato.