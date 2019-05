Huawei al centro della tensione commerciale tra Cina e Stati Uniti

Non pensereste mai che acquistando un telefono del produttore cinese Huawei vi trovereste in prima linea nella nuova guerra fredda sino-statunitense. Eppure è esattamente quello che sta accadendo a decine di milioni di consumatori di tutto il mondo, trascinati dal 19 maggio nel conflitto sempre più acceso tra le due superpotenze.

Huawei, numero uno al mondo nelle vendite di telefoni nel 2018, usa il sistema operativo Android, sviluppato dall’aziende statunitense Google. Il 19 maggio Google ha annunciato che, nel rispetto di un decreto firmato da Donald Trump, non fornirà più i suoi prodotti a Huawei.

Questo significa che i prossimi aggiornamenti del sistema potrebbero non essere più accessibili per i possessori di telefoni cinesi e che, se la situazione non cambierà, il vostro telefono potrebbe diventare rapidamente obsoleto. Altri fornitori non cinesi di componenti elettroniche hanno annunciato che non potranno più garantire la collaborazione con Huawei.

Una vittoria comunque ambigua

Si tratta evidentemente di un colpo durissimo per un’azienda simbolo della nuova potenza cinese, con un giro d’affari di circa cento miliardi di dollari e 270mila dipendenti in tutto il mondo.

Il presidente degli Stati Uniti vorrebbe spingere il suo collega Xi Jinping ad accettare le sue condizioni per mettere fine alla guerra commerciale. Donald Trump pensava di aver raggiunto un accordo e accusa i cinesi di aver cambiato idea all’ultimo momento. Tutto questo fa salire la tensione in vista di un possibile incontro fra Trump e Xi alla fine di giugno, in Giappone.