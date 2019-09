Qual è il prezzo del ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan

Donald Trump vuole ritirare a ogni costo gli ultimi soldati statunitensi dall’Afghanistan, anche perché si tratta di una delle promesse elettorali che vorrebbe mantenere prima del voto del 2020. Ma quale prezzo è disposto a pagare per far partire i 14mila uomini in servizio nel paese? In Afghanistan è ancora in corso il più lungo intervento militare della storia degli Stati Uniti.

La domanda sorge spontanea dopo la doppia rivelazione dell’ultimo fine settimana. In un solo colpo, o meglio in un solo tweet, Donald Trump ha annunciato di aver invitato i rappresentanti dei taliban il 9 settembre a Camp David, residenza ufficiale a un centinaio di chilometri da Washington, ma anche di aver annullato l’incontro all’ultimo minuto. La notizia ha preso di sorpresa un po’ tutti, da Kabul a Washington.

Secondo Trump il vertice sarebbe stato annullato a causa di un attentato compiuto sabato a Kabul e rivendicato dai taliban, costato la vita a un soldato statunitense. È la fine dei negoziati o solo una tattica di Trump? Lo sapremo presto, visto che la partita è solo rimandata.

Partenze scaglionate

Da circa un anno un emissario degli Stati Uniti negozia in Qatar con i taliban senza la partecipazione del governo di Kabul (pur sostenuto ufficialmente da Washington). Il processo ha subìto un’accelerata in tempi recenti, e i due paesi avrebbero trovato un accordo che permetterebbe a una parte delle truppe statunitensi di lasciare rapidamente l’Afghanistan, mentre la partenza degli altri sarebbe scaglionata in 16 mesi.

L’unica condizione ottenuta dagli statunitensi sarebbe un impegno dei taliban a non permettere che l’Afghanistan sia sfruttato dai gruppi jihadisti internazionali. Non dimentichiamo che sotto il regime dei taliban Al Qaeda aveva organizzato gli attentati dell’11 settembre.

Tuttavia concludere un simile accordo in assenza di un vero processo di pace tra afgani – i taliban non riconoscono il governo di Kabul – significa consegnare il paese ai combattenti islamici che si stanno rafforzando sul piano militare.