Sfida di nervi tra gli Stati Uniti e l’Iran

Il 15 settembre il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Twitter che le armi erano “locked and loaded” (cariche e pronte a far fuoco) per rispondere all’attacco contro le strutture petrolifere saudite. Tre giorni dopo, la minaccia di Trump ha partorito solo nuove sanzioni economiche contro l’Iran, che si aggiungono a quelle, già durissime, imposte in primavera.

L’opzione militare può riemergere in qualsiasi momento, ma il fatto che Trump abbia scelto di annunciare prima le sanzioni (che non cambieranno in alcun modo l’equazione iraniana) può essere interpretato come un segnale di abbassamento della tensione. Tuttavia, nello stesso momento, il segretario di stato Mike Pompeo, presente in Arabia Saudita, ha adottato un tono diverso parlando di “atto di guerra” e attaccando l’Iran.

Queste contraddizioni non sono una novità. Trump non resiste alla tentazione di usare Twitter, ma la verità è che non vuole scatenare un’altra guerra in Medio Oriente proprio mentre porta avanti la campagna elettorale per la sua rielezione. Nei suoi annunci, il presidente degli Stati Uniti si mantiene per il momento nella logica della “massima pressione” su Teheran.

Scambi di tweet

In questo modo Trump corre il rischio di apparire indeciso. Poco prima di annunciare le nuove sanzioni, il presidente ha risposto seccamente a un parlamentare repubblicano che, sostanzialmente, gli aveva dato del codardo. Il senatore Lindsey Graham aveva parlato di “segnale di debolezza” a proposito della decisione presa da Trump, a giugno, di non attaccare l’Iran dopo che un drone statunitense era stato abbattuto dal regime. “No, Lindsey, è un segnale di forza, ma ci sono persone che non lo capiscono”, ha risposto Trump in un tweet.