Qualche interrogativo sulla morte di Al Baghdadi

Anche per questo gli analisti statunitensi paragonano la situazione attuale ai rapporti ambigui tra Osama bin Laden e i servizi segreti pachistani, ovvero il motivo per cui Washington non aveva avvertito il Pakistan prima del raid contro il capo di Al Qaeda. Questa dimostrazione di sfiducia, inevitabilmente, lascerà tracce nei rapporti tra la Casa Bianca e il governo turco.

L’ultimo interrogativo riguarda il futuro del gruppo Stato islamico dopo l’uscita di scena del suo capo. Dopo aver perso i territori che controllava in Iraq e Siria, l’organizzazione ora si ritrova anche priva della sua guida. Ma la storia recente consiglia prudenza prima di dichiarare la fine dei jihadisti. Al Qaeda, infatti, non è scomparsa dopo aver perduto il suo leader, e al contrario ha partorito l’Is.

La mappa regionale è ulteriormente complicata dal fatto che la ritirata delle truppe statunitensi alla fine non ci sarà, perché il Pentagono è riuscito a convincere il presidente a mantenere un contingente in Siria. La decisione ha ancora più senso considerando che i seguaci di Al Baghdadi potrebbero tentare di vendicarne la morte.

Le metastasi del jihadismo non sono ancora sotto controllo. Basta vedere come il gruppo ha saputo risorgere in Sri Lanka o in Sahel, o come può ancora motivare un singolo individuo a compiere un attentato in qualsiasi parte del mondo.

Oggi il jihadismo radicale e la rivoluzione laica e pacifica in Libano mostrano i due estremi di un mondo arabo sempre alla ricerca di un modello politico. I paladini dell’islam radicale non hanno ancora detto l’ultima parola.

(Traduzione di Andrea Sparacino)