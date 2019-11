Macron mette il dito nella piaga dei problemi europei

Il presidente francese ha lanciato una pietra gigantesca nel mare europeo. Per farlo ha scelto l’influente rivista The Economist, strumento ideale per essere letto in tutte le capitali del mondo. Macron ha conquistato la copertina del giornale mettendo in guardia l’Europa, che a suo dire sarebbe “sull’orlo del precipizio”.

Ad attirare l’attenzione (e le critiche) sono però i commenti del presidente francese sulla Nato, l’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti. “Ritengo che stiamo assistendo alla morte cerebrale della Nato. Bisogna essere lucidi”, ha sentenziato Macron.

Una dichiarazione perentoria dopo ciò che è accaduto nel nord della Siria, dove gli statunitensi hanno ritirato i loro soldati senza nemmeno avvertire gli alleati come la Francia (che mantiene anch’essa un contingente sul campo) e dove la Turchia, membro della Nato, ha attaccato i curdi siriani, punto fermo della coalizione internazionale contro il gruppo Stato islamico (Is).

Disappunto tedesco, apprezzamento russo

Macron si è spinto fino a mettere in dubbio la credibilità dell’articolo 5, la clausola fondamentale dell’alleanza atlantica che prevede una solidarietà militare automatica tra i paesi aderenti in caso di attacco contro uno qualsiasi di essi. A poche settimane del vertice per il settantesimo anniversario della Nato, in programma a Londra, quella di Macron appare come una vera e propria requisitoria.

Le parole del presidente hanno alimentato forti critiche. Il 7 novembre, quando l’intervista ha cominciato a circolare, il segretario generale della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg, si trovava a Berlino per incontrare Angela Merkel. Entrambi hanno espresso il loro disaccordo rispetto alle opinioni di Macron, e la cancelliera ha detto senza giri di parole di non condividerle affatto.