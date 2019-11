L’Iran accusa dei nemici esterni per le proteste contro il caro prezzi

L’Iran è entrato nella lunga lista di paesi dove sono in corso rivolte dal contenuto principalmente sociale. In questo caso la causa scatenante della protesta è l’aumento del prezzo del carburante, storicamente basso in un paese produttore di petrolio e cresciuto improvvisamente del 50 per cento nella giornata del 15 novembre.

Gli iraniani hanno manifestato in massa nelle strade di una decina di città del paese. Un poliziotto è stato ucciso e diversi civili sono stati feriti o arrestati, mentre la connessione a internet è stata interrotta. Inoltre, fatto particolarmente significativo in Iran, il bazar di Teheran è stato chiuso. La presenza della polizia è ormai massiccia.

Ma in Iran la natura del regime e il contesto geopolitico fanno sì che una rivolta sociale sia più di questo. Un segno della gravità della situazione è il fatto che la guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, abbia preso la parola il 17 novembre per difendere la decisione di aumentare il prezzo del carburante ma anche per accusare i “controrivoluzionari” di aver organizzato le manifestazioni. In questo modo Khamenei ha messo la sua autorità sulla bilancia, nella speranza che possa bastare a calmare le acque.

Economia asfissiata

Il potere iraniano ha la sensazione di essere assediato e che un “fronte interno” si sia aggiunto a una lunga lista di minacce, di cui la più seria è chiaramente rappresentata dalle sanzioni economiche statunitensi, tra le cause della decisione di aumentare il prezzo del carburante. L’economia iraniana è asfissiata e la popolazione ne subisce gli effetti concreti.

Ma non è tutto. Da settimane le rivolte popolari in Iraq e Libano hanno preso una piega che preoccupa Teheran. In Iraq, dove la repressione ha già provocato 300 vittime, i manifestanti attaccano i simboli dell’influenza iraniana, a cominciare dai ritratti dell’ayatollah. L’Iran ha costruito un’influenza considerevole attraverso la mediazione delle milizie sciite, potenti tanto quanto l’esercito iracheno. Ma gli iracheni, compresi gli sciiti, non lo accettano.