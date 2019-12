La seconda primavera araba

Oggi in tutto il Medio Oriente si scontrano due visioni del mondo. È già accaduto nel 2011, quando la scintilla scoccata in Tunisia si era trasformata nella “primavera dei popoli” che aveva portato alla caduta di diverse dittature, ne aveva indebolite altre ma era anche stata soffocata dalle atroci guerre civili in Siria, Yemen e Libia. Otto anni più tardi, questa parte del mondo sta incontestabilmente vivendo una seconda ondata di malcontento in paesi che non erano stati particolarmente coinvolti nel 2011, come il Sudan, l’Algeria, l’Iraq o il Libano.

In Medio Oriente non esistono due blocchi contrapposti come in passato o come indicano ancora i vecchi schemi di lettura, ma una frattura che attraversa ogni paese e ogni società.

La divisione è multiforme – generazionale, culturale, sociale, politica – ed è più complessa dell’opposizione binaria “sistema contro popolo”, contrariamente a quanto si possa pensare davanti alla partecipazione massiccia alle manifestazioni di protesta.

La storia non è finita

Nel corso di quest’anno cruciale l’Algeria ha mandato in pensione il suo presidente e il Sudan ha cacciato il suo dittatore, mentre Libano e Iraq hanno allontanato i rispettivi primi ministri. Si tratta di importanti successi per i cittadini, scesi in piazza spinti dalla classica “goccia che ha fatto traboccare il vaso”, dalla tassa su WhatsApp in Libano all’aumento del prezzo del carburante in Sudan. Ma le teste che cadono non significano la fine della storia, perché i sistemi dominanti resistono e non intendono rinunciare al potere e a tutto ciò che ne deriva.

L’Algeria, che va al voto il prossimo 12 dicembre per eleggere un presidente che gran parte del paese non vorrebbe, è senza dubbio l’esempio più sorprendente. Tutto è cominciato con la quinta candidatura di un Abdelaziz Bouteflika ridotto ormai all’impotenza, “l’umiliazione di troppo per la maggioranza dei 42 milioni di algerini”, come scrive in un illuminante saggio uno specialista francese del mondo arabo, Jean-Pierre Filiu.