Il Washington Post svela le menzogne degli Stati Uniti in Afghanistan

Si dice che la prima vittima della guerra sia la verità. Lo dimostrano, per l’ennesima volta, i documenti sull’Afghanistan appena pubblicati dal quotidiano statunitense The Washington Post.

Quasi cinquant’anni fa la stampa statunitense, a cominciare dal Washington Post, pubblicava i famosi Pentagon papers, documenti che rivelarono le menzogne sulla guerra in Vietnam e che avrebbero poi svolto un ruolo cruciale nella conclusione del conflitto.

A quanto pare la storia non ci ha insegnato nulla, perché le solite cause hanno prodotto i soliti effetti. Una guerra scatenata per ragioni serie – gli attentati dell’11 settembre, la lotta contro al Qaeda – si è impantanata ed è diventata rapidamente “impossibile da vincere”. Il verdetto è stato pronunciato ai più alti livelli, ma in pubblico bisogna continuare a dire che la strategia è stata quella corretta, anche se questo significa alterare i fatti.

Incassare il colpo

È di questo che si parla nei documenti in questione, che non sono stati trafugati come i Pentagon papers ma sono stati ottenuti grazie al sistema giuridico degli Stati Uniti. L’effetto, in ogni caso, non cambia: gli statunitensi incassano il colpo, proprio loro che hanno perso 2.300 soldati, hanno provocato la morte di decine di migliaia di persone in Afghanistan, speso centinaia di miliardi di dollari in 18 anni di guerra e continuato a mantenere un contingente nel paese.

Nessuno pensa che i miliari e i politici possano dire tutta la verità in tempo di guerra, non foss’altro che per proteggere le operazioni in corso. Ma quando si tratta della vita dei soldati, i cittadini e i loro rappresentanti hanno il diritto di non essere presi in giro.