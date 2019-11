In Sahel l’esercito francese alle prese con la “sindrome afgana”

I tredici morti francesi in un incidente che ha coinvolto un elicottero durante un’operazione contro i jihadisti in Mali costituiscono il bilancio più grave per l’esercito francese dall’imboscata di Uzbin, in Afghanistan, che nel 2008 era costata le vita a dieci persone. Il parallelo con l’Afghanistan si ripresenta regolarmente quando si parla delle guerre nella regione del Sahel. I paragoni hanno i loro limiti, ma aiutano a comprendere cosa sta accadendo e in che modo. Il 22 novembre in questa rubrica ho parlato della “sindrome afgana” a proposito dell’impegno francese in Sahel, dunque non si tratta di una novità. Parlare di “sindrome afgana” significa evocare una guerra impossibile da vincere – come hanno constatato tutti gli invasori dell’Afghanistan nell’ultimo secolo – ma anche impossibile da abbandonare senza perdite eccessive. È ciò che ha scoperto Donald Trump, che vorrebbe ritirare le sue truppe dal paese ma ancora non ci riesce.

In un certo senso la situazione in Sahel è paragonabile a quella in Afghanistan. Nel 2013 il presidente francese François Hollande aveva deciso di intervenire in Mali per impedire a una colonna jihadista di impossessarsi di Bamako dopo aver occupato il nord del paese. In quell’occasione l’esercito francese aveva fermato i jihadisti e riconquistato Timbuctù e Gao senza troppe difficoltà. Poi però sono arrivati problemi. I jihadisti, come un’idra (paragone spesso avanzato), non smettono di risorgere ed estendono il loro raggio d’azione approfittando della complicità dei clan, delle contraddizioni ancestrali, dei traffici di tutti i tipi e della debolezza degli stati postcoloniali.

Come in Afghanistan, anche in questo caso l’allontanamento è proibitivo quanto lo è la vittoria

I 4.500 soldati francesi dell’operazione Barkhane costruiscono di fatto la principale forza operativa nella regione, e devono intervenire in una zona grande almeno sei volte più della Francia, desertica o semidesertica. Una missione impossibile, insomma. Come in Afghanistan, anche in questo caso l’allontanamento è proibitivo quanto lo è la vittoria. Il 26 novembre il leader di La France insoumise (sinistra radicale) Jean-Luc Mélenchon ha chiesto al governo di valutare “una via d’uscita da una guerra il cui senso sfugge ormai a molti compatrioti e maliani”. Ma quale governo si assumerebbe la responsabilità di lasciare campo libero ai terroristi, a Bamako come a Kabul? Debolezza degli stati

La strategia francese, immutata dal 2013, consiste nel forzare una “africanizzazione” della lotta contro i jihadisti, con la costituzione del G5-Sahel, il gruppo di stati della regione. Ma questo approccio si scontra con la debolezza dei governi e dei loro eserciti. Così si spiega l’appello lanciato dalla ministra delle forze armate francese Florence Parly, che ha chiesto l’aiuto dell’Europa per formare gli eserciti africani.