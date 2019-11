L’Europa aumenta la presenza nel Sahel per affrontare i gruppi jihadisti

Dopo l’intervista concessa dal presidente francese Emmanuel Macron all’Economist è arrivata quella della ministra delle forze armate Florence Parly sul Financial Times. Il concetto espresso è sempre lo stesso: l’Europa deve fare pratica per diventare una potenza.

La ministra francese è in visita in Africa per diffondere il suo messaggio e invitare i paesi dell’Unione europea a partecipare più attivamente alle operazioni militari contro i jihadisti nella zona del Sahel. Secondo Parly quello che sta accadendo in quest’area del pianeta rappresenta “una minaccia diretta per gli interessi europei”, con la costituzione di un “vero santuario terrorista” alle porte dell’Europa.

L’insistenza sulla minaccia per l’Europa non è un caso. La crisi di sicurezza nei paesi del Sahel richiede uno sforzo maggiore, soprattutto per formare gli eserciti africani che al momento sono ancora lontani dal poter affrontare i gruppi jihadisti. Inoltre quello del Sahel è un caso emblematico di un’azione militare degli europei fuori del quadro della Nato, che secondo Macron sarebbe in stato di “morte cerebrale”.

Alcuni stati europei sono già presenti al fianco della Francia in Sahel: i britannici con gli elicotteri Chinook e i tedeschi con oltre mille effettivi sul campo per portare avanti obiettivi formativi, così come i cechi. Il mese scorso il parlamento danese ha autorizzato l’invio di due elicotteri da trasporto e 70 uomini che saranno di stanza in Mali.