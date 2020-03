La storia, probabilmente, ricorderà questi giorni di marzo in cui la Cina è corsa in aiuto dell’Europa. La settimana scorsa è toccato all’Italia, mentre il 18 marzo Pechino ha inviato un milione di mascherine in Francia, dove esiste un rischio di carenze.

Un gesto simbolico da parte di un paese che è diventato una grande potenza e lo dimostra nello stesso modo in cui noi, potenze del mondo di ieri, facevamo in passato, attraverso gli aiuti umanitari. In questa vicenda emerge, al di là del simbolismo, il riflesso di un nuovo rapporto di forze internazionale.

Colpita per prima dall’epidemia, la Cina ne è anche uscita prima di tutti gli altri, mentre il resto del mondo veniva contaminato con grande rapidità. Questa cronologia, paradossalmente, ha regalato alla Cina (di cui poche settimane fa si parlava con la compassione riservata a un malato) una grande fiducia in se stessa, che ora si manifesta sulla scena mondiale.

Il doppio volto

Il 18 marzo la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha elogiato il comportamento di Pechino, pur ricordando che all’inizio dell’anno l’Europa aveva inviato cinquanta tonnellate di materiale per aiutare il paese asiatico. In ogni caso è evidente che i ruoli, se non proprio invertiti, si sono quantomeno riequilibrati.

Il risultato è che in questo momento la Cina mostra un doppio volto. Il primo è il quello sorridente di un paese che invia aiuti medici nel centro dell’epidemia, non solo in Francia ma anche nei Balcani, in Iran o in Africa. Questo aiuto è chiaramente ben accetto in un momento in cui i sistemi sanitari nazionali sono tutti sottoposti a un enorme stress.