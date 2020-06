La sera del 22 giugno il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato il suo attacco più duro contro la Turchia, accusata di fare “un gioco pericoloso” in Libia. Il 23 giugno Ankara ha risposto per le rime affermando che è Parigi a fare “un gioco pericoloso” e lanciando una campagna contro la Francia.

Come nelle matrioske, questa crisi ha varie dimensioni e si allarga ben oltre il suolo libico. È possibile che la Francia si sia infilata in una trappola che lei stessa ha contribuito a creare.

Cerchiamo di vederci chiaro in questo intrigo: la Francia rimprovera alla Turchia il suo intervento militare in Libia, che ha permesso al governo di Tripoli di respingere l’offensiva del maresciallo Khalifa Haftar, il capo militare che ha la sua base nella zona orientale del paese. Parigi accusa Ankara di violare l’embargo sulle armi destinate alla Libia, un fatto incontestabile e all’origine dell’incidente navale tra una fregata francese e alcune navi turche che scortavano un’imbarcazione da carico tanzaniana diretta a Tripoli per consegnare materiale militare.

L’equazione libica

Ma la vicenda è un po’ più complessa. La Francia non è un gendarme neutro che si sforza di far rispettare il diritto internazionale, bensì parte integrante dell’equazione libica.

Il governo francese ha adottato un comportamento sempre più ambiguo. Parigi sostiene ufficialmente il governo legale di Tripoli e incoraggia gli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite, ma al contempo ha mantenuto e forse continua a mantenere evidenti legami (anche militari) con Haftar, come dimostrano le tracce lasciate in Libia o nella vicina Tunisia.