L’amministrazione Trump aveva già inventato i “fatti alternativi”, ma ora ha sviluppato anche una “diplomazia alternativa” basata su una realtà parallela. Al centro di questa evoluzione c’è l’Iran. In vista delle elezioni di novembre, infatti, Donald Trump ha voluto imporre una dimostrazione di forza nei confronti del suo avversario Joe Biden.

Nel fine settimana Washington ha dichiarato che le sanzioni economiche multialterali contro Teheran previste dall’accordo sul nucleare del 2015 in caso di violazione dei suoi termini sono in vigore e devono essere rispettate in tutto il mondo. È il cosiddetto meccanismo di “snap-back”, o di ritorno alle sanzioni dell’Onu che erano state annullate proprio per facilitare la firma dell’accordo.

Il problema è che Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo nel maggio 2018. Di conseguenza oggi appare difficile invocare la clausola di un trattato di cui gli statunitensi non fanno più parte. È quello che hanno fatto presente – in uno straordinario slancio di unità e fermezza – Francia, Germania e Regno Unito, che in quanto firmatari del trattato giudicano la posizione degli Stati Uniti “senza alcun effetto”.

Manovre per aumentare la tensione

In termini diplomatici gli europei hanno assestato un vero e proprio schiaffo agli Stati Uniti, il secondo nell’arco di pochi giorni dopo il voto contro Washington al Consiglio di sicurezza dell’Onu sullo stesso argomento. Per la Casa Bianca è una sconfitta cocente.

Ma questo non basta a distogliere gli Stati Uniti dal loro obiettivo. L’amministrazione Trump ha minacciato rappresaglie contro chiunque non imporrà le sanzioni, e a ben vedere ne ha tutti i mezzi, come dimostra il fatto che dal 2018, quando Washington ha abbandonato l’accordo sul nucleare, le grandi aziende europee si sono allontanate dall’Iran per paura delle conseguenze negative sul mercato americano.