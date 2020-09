Oggi non è solo il sars-cov-2 a ostacolare la missione delle Nazioni Unite , ma soprattutto gli stati che fanno parte dell’organizzazione, a cominciare dai più potenti. Il mondo è tornato ai tempi dei rapporti di forza tra potenze, a scapito del multilateralismo che consiste nel gestire in comune tutti i problemi.

L’assemblea generale dell’Onu, in programma questa settimana, trasforma solitamente il palazzo di vetro di New York in un teatro in cui si sentono parlare tutte le lingue del mondo. Ma a causa della pandemia quest’anno l’evento consisterà in una lunga successione di video preregistrati dai capi di stato che nessuno ascolterà e di raccomandazioni che resteranno lettera morta.

Per verificarlo basta osservare il comportamento di tre dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza: gli Stati Uniti, la Russia e la Cina hanno usato il diritto di veto decine di volte dopo il 1990 e la fine della guerra fredda, quasi sempre in modo ingiustificato e per proteggere i loro interessi, i loro alleati o i loro clienti anziché per favorire la pace comune come prevede la carta delle Nazioni Unite. Gli altri due membri permanenti, Regno Unito e Francia, possono quantomeno vantarsi di non aver mai usato il veto negli ultimi trent’anni.

Questa paralisi del sistema dell’Onu pervade ogni ambito. La rivalità sino-americana ha impedito per mesi al Consiglio di sicurezza di mobilitare le energie necessarie per affrontare il covid-19, e come se non bastasse Donald Trump ha annunciato, in piena pandemia, di voler ritirare gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Anche la lotta contro il cambiamento climatico e quella contro la povertà, due missioni cruciali delle Nazioni Unite, sembrano subire gli effetti delle divisioni globali.