Il mondo post-americano versione 2020 è un mondo senza una leadership incontestata. Di sicuro non esiste più la “iperpotenza” di cui parlava l’ex ministro degli esteri francese Hubert Védrine dopo la fine della guerra fredda e negli anni novanta, e nemmeno il gendarme onnipresente su tutti i continenti. Il riflusso è cominciato con Barack Obama e il suo rifiuto di intervenire in Siria nel 2014, ed è stata accelerato da Donald Trump.

A quasi un decennio di distanza dalla pubblicazione, dopo quattro anni di presidenza Trump, Zakaria potrebbe dare un senso diverso al titolo del suo libro. Anche se “l’ascesa degli altri” è ancora evidente (in particolare quella della Cina) gli Stati Uniti hanno operato una ritirata relativa dalle questioni globali. Non si tratta di isolazionismo, ma di un impegno a singhiozzo e unilaterale che ha modificato la natura dei rapporti internazionali.

L’era post-americana è il titolo di un libro del giornalista della Cnn Fareed Zakaria pubblicato nel 2011, in cui l’autore spiegava che il cambiamento del mondo non era dovuto tanto a un presunto declino degli Stati Uniti, quanto “all’ascesa degli altri”, ovvero la Cina, l’India eccetera. La leadership statunitense, spiegava Zakaria, persisteva in tutti gli ambiti: economico, tecnologico, militare e politico.

Trump ha cambiato la natura della leadership mondiale degli Stati Uniti. Il presidente non ammette fede né legge, non riconosce le alleanze del passato ed è diventato imprevedibile e irrazionale.

Come se non bastasse, dà il cattivo esempio facendo esattamente quello che rimprovera ai suoi avversari: ignora gli impegni internazionali quando gli fa comodo, per non parlare del disprezzo per il funzionamento democratico che constatiamo ogni giorno mentre ci avviciniamo alle elezioni del 3 novembre. L’esemplarità e il soft power americano, ovvero la base del domino degli Stati Uniti, si sono chiaramente indeboliti.

La ritirata di Washington terminerà con il mandato di Trump? Assolutamente no. In passato gli esperti avevano considerato la presidenza Trump come un “incidente”, ma oggi sono consapevoli che il presidente, a modo suo, ha incarnato una tendenza di fondo, un “vento di disimpegno prolungato”, per citare le parole di un politico francese.

Un mondo post-americano non significa che gli Stati Uniti siano scomparsi o si siano trincerati dietro le proprie frontiere, ma che la loro visione del mondo è cambiata. Questo fenomeno resterà ben reale anche in caso di vittoria del democratico Joe Biden.